Ex-Ministerin Julia Klöckner und Mann beenden ihre Ehe

Die ehemalige Bundesministerin Julia Klöckner und Ehemann Ralph Griese beenden ihre Ehe. (Archivbild) © IMAGO / Günther Ortmann

Die ehemalige Ministerin Julia Klöckner und ihr Mann beenden ihre Ehe. Das teilte der Anwalt des Paares nun mit.

Berlin – Die CDU-Politikerin Julia Klöckner (50) und Ralph Grieser beenden ihre Ehe. Anwalt Christian Schertz erklärte am Freitag im Auftrag des Paares der Deutschen Presse-Agentur: „Die Beteiligten haben freundschaftlich und gemeinsam entschieden, die Ehe nicht weiterzuführen. Sie und die Familien werden weiter miteinander verbunden sein.“

Anwalt Schertz teilte weiter mit: „Wir bitten indes, den Schutz der Privatsphäre der Beteiligten zu respektieren und auch von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.“

Julia Klöckner und ihr Mann beenden die gemeinsame Ehe

Die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin (2018 bis 2021) Klöckner und Oldtimer-Händler Grieser hatten 2019 geheiratet.

Aktuell ist Klöckner wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Schatzmeisterin der CDU Deutschlands. Über viele Jahre war sie unter anderem auch Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. In dem Bundesland wollte Klöckner auch schon Ministerpräsidentin werden, unterlag aber der Konkurrenz. Die 50-Jährige wurde in Bad Kreuznach geboren. Bekannt ist auch, dass Klöckner als Winzertochter mal Deutsche Weinkönigin war. (dpa)