Nach sieben Jahren: Wikileaks-Gründer Assange in London festgenommen

Nach sieben Jahren Asyl in der ecuadorianischen Botschaft ist Wikileaks-Gründer Julian Assange festgenommen worden. Das teilt die britische Polizei mit.

London - Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach Angaben der britischen Polizei in London festgenommen worden. Der 47-Jährige sei in eine Londoner Kommissariat gebracht worden.

Assange in London festgenommen - Wikileaks protestiert

Der Australier hatte seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London gelebt, um einer Festnahme zu entgehen. Zuvor hatte ihm die Regierung des lateinamerikanischen Landes das diplomatische Asyl entzogen. Assange wollte einer Auslieferung an Schweden und einem von ihm befürchteten Prozess in den USA entgehen.

Wikileaks bezeichnete den Entzug des diplomatischen Asyls für ihren Gründer Julian Assange als "illegal" und als Verletzung internationalen Rechts. In einer am Donnerstag unmittelbar nach der Verhaftung des 47-Jährigen bei Twitter veröffentlichten Erklärung hieß es, der ecuadorianische Botschafter habe die britische Polizei "eingeladen", Assange zu verhaften.

dpa/AFP/fn