Kampf um den Juso-Vorsitz: Kandidaten wollen Veränderung

Von: Nail Akkoyun

Wer tritt die Nachfolge von Jessica Rosenthal an und wird Juso-Chef? (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Die Jusos stehen vor einem Führungswechsel. Sarah Mohamed und Philipp Türmer wollen die Organisation diverser und kritischer machen. Doch wer macht das Rennen?

Berlin/Bonn – Bei der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos kommt es im November zum Wechsel an der Spitze: Nachdem die bisherige Chefin Jessica Rosenthal angekündigt hatte, wegen der Geburt ihres ersten Kindes nicht erneut für den Vorsitz zu kandidieren, warf die 31-jährige Bonnerin Sarah Mohamed am vergangenen Samstag (19. August) ihren Hut in den Ring.

Sie wolle die Jusos als „soziales Korrektiv zur Bundesregierung in Position bringen“ und die Organisation diverser machen, hieß es in einer Mitteilung der NRW-Jusos am Samstag. „Klimakrise, Rassismus, Antifeminismus und Armut – wir müssen raus aus der Dauerkrise Kapitalismus“, sagte Mohamed, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin der SPD-Bundestagsabgeordneten Sanae Abdi arbeitet. Im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA kritisierte Mohamed unter anderem den Migrationskurs der Ampel, die Politik würde „rassistischen Narrativen vorangetrieben“.

Doch neben Mohamed soll auch der 27-jährige Philipp Türmer Interesse an dem Spitzenposten haben. Bereits 2019 ist der Hesse stellvertretender Juso-Chef, seit rund sechs Jahren ist er Teil des Bundesvorstands. Ebenso wie seine Konkurrentin aus Bonn will er das Profil der Jugendorganisation schärfen: „Kritischer im Verhältnis zur Partei, vor allem inhaltlich“, sagte er dem Spiegel.

Kritik an Kanzler Scholz: Bei den Jusos will man auf einen neuen Kurs setzen

Im Verband gilt Türmer dem Spiegel zufolge als Rosenthals Favorit, doch öffentlich ergriff die 30-Jährige noch nicht Partei. Türmer selbst sehe sich allerdings „nicht als Rosenthal-Nachfolger“, sondern stehe vielmehr „für einen neuen Kurs“. In Nordrhein-Westfalen, dem größten Landesverband der Jusos, soll man hingegen komplett hinter der Kandidatur Sarah Mohameds stehen. Anfang September dürfte der Landesverband sie auf einem Delegiertentreffen als ihre Kandidatin nominieren, die Wahl zur Bundesvorsitzenden wiederum ist beim Juso-Bundeskongress im November.

Die amtierende Jusos-Chefin Jessica Rosenthal war im Januar 2021 an die Spitze der Jusos gewählt und im November 2021 im Amt bestätigt worden. Vorgänger war Kevin Kühnert, der aktuell SPD-Generalsekretär ist. Kühnert konnte die Nachwuchsorganisation über Jahre hinweg durch einen – im Vergleich zur SPD – linken Kurs prägen.

Sowohl Sarah Mohamed und Philipp Türmer haben es sich zum Ziel gemacht, lauter zu werden und mehr Einfluss auf die Bundespolitik auszuüben. Im Tagesspiegel erklärte Türmer zuletzt, dass man Olaf Scholz „wachrütteln“ müsse. Das „sozialdemokratische Herz“ des Bundeskanzlers müsse „wieder stärker zum Schlagen“ gebracht werden. (nak)