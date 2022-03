Justizminister Buschmann: „Spaltung durch Terror wird nicht gelingen“

Marco Buschmann (FDP) setzt ein Zeichen gegen Terrorismus © Kay Nietfeld / dpa

Bundesjustizminister Marco Buschmann will eine Spaltung der Gesellschaft durch Terrorismus nicht hinnehmen.

Berlin - «Wut und Wahn begegnen wir, indem wir zusammenrücken. Spaltung durch Terror - das wird nicht gelingen», erklärte der FDP-Politiker anlässlich des ersten Nationalen Gedenktags für Opfer terroristischer Gewalt am Freitag. «Wir stehen erschüttert vor den Taten und Toten der vergangenen Jahre auch in unserem Land», ergänzte Buschmann. «Und wir stehen heute und immer an der Seite der Verletzten und der Freunde und Angehörigen, deren Leid wir als Gemeinschaft lindern wollen.»

Zum Gedenktag ist an Bundesgebäuden in Deutschland Trauerbeflaggung angeordnet. Das Datum knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den islamistisch motivierten Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ins Leben gerufen wurde. Damals starben 191 Menschen. Der Europäische Gedenktag wurde erstmals 2005 begangen.

Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Pascal Kober (FDP), erklärte: «Terroranschläge richten sich gegen uns alle, gegen unsere Werte der Pluralität und Religionsfreiheit, gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.» Der Gedenktag unterstreiche die Notwendigkeit des gemeinsamen Innehaltens und Anteilnehmens. Betroffenen werde gezeigt, dass sie nicht vergessen werden. (dpa)