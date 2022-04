Bundestagspräsidentin fordert ergänzende Schulangebote für ukrainische Kinder

Justizminister Buschmann will auch russischen Flüchtlingen unbürokratisch Schutz gewähren

Marco Buschmann © IMAGO/Christian Spicker

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will auch russische Flüchtlinge schnell und unbürokratisch aufnehmen.

Berlin in Deutschland - Der "Welt am Sonntag" sagte der FDP-Politiker, die Bundesregierung werde den Flüchtlingen aus Russland langwierige Asylverfahren ersparen. "Wir wollen, dass auch diese Menschen möglichst schnell eine Arbeitserlaubnis erhalten. Es wird eine Pauschalgenehmigung für all diejenigen geben, die etwa schon bei internationalen Unternehmen tätig waren. Diese Menschen dürfen sofort hier arbeiten."

Diese Regelung sollte auch für russische Bürgerrechtler, kritische Journalisten und Kulturschaffende gelten, die nach Deutschland geflohen sind. Buschmann äußerte allerdings die Sorge, dass unter den russischen Flüchtlingen auch Gefährder sein könnten.



"Im Zuge der Registrierung schauen wir auch nach dem Vorliegen relevanter sicherheitsbehördlicher Erkenntnisse. Das gilt auch für die aus Russland fliehenden Menschen. Wir werden dafür sorgen, dass auch hier Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden, weil wir nicht ausschließen können, dass der Weg nach Deutschland genutzt wird, gezielt Menschen einzuschleusen, um unser Land zu destabilisieren", sagte Buschmann der Zeitung.



Buschmann erneuerte seinen Aufruf an die Flüchtlinge, Menschenrechtsverletzungen zu melden. "Wir gehören mit zu den weltweit ersten, die auch jetzt systematisch Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine ermitteln und sichern", sagte er der Zeitung. "Wir rufen alle ukrainischen Geflüchteten auf, dass sie sich an alle Polizeidienststellen wenden können, wenn sie Opfer oder Zeugen von Kriegsverbrechen geworden sind."



Die Auswertung der so gewonnenen Erkenntnisse erfolge durch das Bundeskriminalamt im Rahmen eines Strukturermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts. Buschmann kündigte darüber hinaus an, die Bundesregierung werde den Internationalen Strafgerichtshof mit zusätzlichem Geld und Personal unterstützen, damit er mögliche Kriegsverbrechen zügig ermitteln könne. fml/noe

Bundestagspräsidentin fordert ergänzende Schulangebote für ukrainische Kinder



Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat sich für eine umfangreiche Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge insbesondere an den Schulen ausgesprochen. "Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass wir die Kinder und Jugendlichen im Blick behalten", sagte Bas der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Sie haben schon Schlimmes erlebt, sind häufig traumatisiert, der Krieg hat ihre Zukunft in Frage gestellt."



Sie bräuchten so schnell wie möglich einen geregelten Alltag und einen Schulbesuch, fügte Bas hinzu. Angesichts der unklaren Lage in der Ukraine müssten ihnen eine Lebensperspektive und Integrationsmöglichkeiten angeboten werden, etwa durch Schulabschlüsse, Ausbildung sowie Berufseinstieg.

"Wir sollten auch ergänzende Angebote entwickeln, die ukrainische Online-Angebote und ukrainische Lehrkräfte einbeziehen, die hier leben oder hierher geflohen sind", schlug Bas vor. "Wenn wir Kindern zum Beispiel ermöglichen können, ihre ukrainischen Schulabschlüsse von hier aus zu machen, dann sollten wir das selbstverständlich tun." noe