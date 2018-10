Kabinett beschließt Eckpunkte zur Fachkräftezuwanderung

Am Dienstag hat sich die Regierung auf ein Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung geeinigt. Demnach sollen Fachkräftekünftig zur Arbeitssuche nach Deutschland reisen dürfen.

Berlin - Heizungsbauer, Bäcker und andere nicht akademisch ausgebildete Fachkräfte sollen künftig unter bestimmten Bedingungen zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen dürfen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Dienstag nach der Verabschiedung von Eckpunkten für ein Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung aus Staaten außerhalb der Europäischen Union, dies sei eine „sehr lebensnahe Lösung“, die den Interessen der Unternehmen Rechnung trage. Er sei deshalb sehr zufrieden mit der Einigung, die von der großen Koalition in einer Nachtsitzung vorbereitet worden war.

Diese neue Möglichkeit soll zunächst auf fünf Jahre befristet gelten, wie Seehofer betonte. In Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit soll außerdem die Möglichkeit bestehen, die sogenannte Vorrangprüfung wieder in Kraft zu setzen. Diese Prüfung verpflichtet den Arbeitgeber nachzuweisen, dass für die Stelle kein einheimischer Arbeitssuchender infrage kommt. Bisher mussten auch Menschen mit beruflicher Qualifikation vorher einen Arbeitsvertrag nachweisen.

Fehlende Kriterien sollen noch geregelt werden

Konkrete Kriterien für abgelehnte Asylbewerber, die mit einem Duldungsstatus in Deutschland leben, fehlen in dem Eckpunktepapier, das am Vormittag vom Kabinett beschlossen wurde. Das soll aber später im Aufenthaltsrecht geregelt werden.

