Das sind die Minister im Kabinett von Markus Söder 

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sah Anfang des Jahres in der neuen personellen Aufstellung seines Kabinetts ein Signal für den Aufbruch. Doch er hatte auch Härtefälle zu treffen.

München - Wie schon unter Horst Seehofer umfasst auch das Kabinett von Markus Söder 17 Mitglieder plus Ministerpräsident. Die neue Zusammensetzung im März 2018 war allerdings teilweise überraschend. So ist etwa Ludwig Spaenle nicht mehr Teil des Kabinetts. Seinen Posten als Kultusminister übernimmt Bernd Sibler. Ilse Aigner gibt das Wirtschaftsministerium an Franz-Josef Pschierer ab, bleibt aber im Kabinett - als „Superministerin“. Joachim Herrmann bleibt für Inneres zuständig (Alle Infos dazu im News-Ticker). Das sorgte für scharfe Debatten. So wetterten auch Fürsprecher der entlassenen Ulrike Scharf gegen Söder.

Markus Söder

Söder ließ mit seiner neuen Ministerliste so gut wie keinen Stein auf den anderen. Er entließ Minister, beförderte andere und hievte vier weitere ganz frisch ins Kabinett. Auch die Zuständigkeitsbereiche der Minister, die im Amt blieben, wurden beinahe komplett neu zugeschnitten. Bald wird sich die CSU das Kabinett jedoch mit Grünen, FDPlern oder Freien Wählern teilen müssen. (Zu den Umfragen)

Florian Herrmann

Als Innenexperte genießt der Jurist schon lange großes Ansehen in der Landtagsfraktion. Seine Berufung in die Staatskanzlei war dennoch eine Überraschung, denn der dortige Chefposten ist eine sehr wichtige Schlüsselposition im Kabinett. Gleichzeitig ist der Freisinger nun Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Sonderaufgaben im bayerischen Kabinett.

Joachim Herrmann

Herrmann ist mittlerweile auch für die Integration zuständig. Alles andere als seine erneute Berufung wäre eine faustdicke Überraschung gewesen. Seit 2007 hat er das Amt bereits inne – damit ist er der dienstälteste Innenminister in Deutschland.

Minister für Finanzen, Heimat: Albert Füracker

Der Landwirt aus der Oberpfalz gehörte bereits in den vergangenen Jahren zu den engsten Vertrauten von Söder, unter dem er Staatssekretär im Finanzministerium war. Füracker bekam wohl seinen Wunschjob und folgte damit Söder in dessen vorheriges Amt.

Ministerin für Wohnen, Bau, Verkehr: Ilse Aigner

Aigner ist die Super-Ministerin im Kabinett. Trotz männlicher Konkurrenz bahnte sie sich ihren Weg auf wichtige Posten: 2011 zur Vorsitzenden ihres CSU-Bezirks, von 2008 bis 2013 als Bundesagrarministerin zur bislang letzten CSU-Ministerin in einem Bundeskabinett und anschließend zur bayerischen Wirtschaftsministerin und Vize-Regierungschefin von Horst Seehofer. Sollte einst als dessen Nachfolgerin aufgebaut werden. Verlor das Rennen jedoch gegen Dauerrivale Söder.

Minister für Wirtschaft: Franz-Josef Pschierer

Mit dem 61-Jährigen hatte auf diesem Posten kaum einer gerechnet. Er gilt gar nicht so sehr als Söder-Freund, aber da Beate Merk gehen musste, brauchte es einen Schwaben im Kabinett. Einst war er Staatssekretär im Finanzministerium, später im Wirtschaftsministerium. Söder beförderte ihn also Anfang des Jahres. Mehr zu Franz-Josef Pschierer lesen Sie hier.

Minister für Umwelt, Verbraucherschutz: Marcel Huber

Huber kehrte nach ein paar Jahren auf dem Chefposten in der Staatskanzlei (übernahm von Christine Haderthauer nach deren Modellauto-Affäre) in das Umwelt- und Verbraucherschutzministerium zurück. Die bisherige Amtsinhaberin Ulrike Scharf verließ dafür das Kabinett.

Ministerin für Gesundheit: Melanie Huml

Huml wird ein guter Draht zu Söder nachgesagt. Wurde im vergangenen Dezember zur CSU-Vize gewählt und mischt damit auch in den parteiinternen Gremien ganz oben mit.

Ministerin für Soziales, Familie und Arbeit: Kerstin Schreyer

Die Münchnerin war zuvor Integrationsbeauftragte und hatte in dieser Zeit bereits viel mit dem Ministerium zu tun. Schreyer sitzt seit 2008 im Landtag.

Ministerin für Landwirtschaft: Michaela Kaniber

Die in Bad Reichenhall geborene und in Bayerisch Gmain (Kreis Berchtesgadener Land) lebende dreifache Mutter hat kroatische Eltern, ist seit 2013 im Landtag und war dort unter Anderem im Ausschuss für Arbeit und Soziales aktiv. Die mit einem Deutschen verheiratete Steuerfach­angestellte arbeitet im Gasthaus der Eltern mit. Mehr zur Landwirtschaftsministerin erfahren Sie hier.

Minister für Justiz: Winfried Bausback

So unbestritten der Würzburger in seinem Ressort innerhalb der CSU auch ist, über zu große Bekanntheit außerhalb seiner Partei kann er sich wohl nicht beklagen. Der dreifache Vater ist kein Freund lautstarker politischer Auseinandersetzungen, was aber nicht heißt, dass er nicht laut werden kann.

Minister für Bildung und Kultus: Bernd Sibler

Von 2007 bis 2008 und seit 2011 ist Sibler als Kultusstaatssekretär Teil des Kabinetts gewesen. Den Wechsel auf einen Ministersessel verdankt der zweifache Vater auch der Aufteilung des Ministeriums in seine beiden ursprünglichen Bereiche Bildung und Wissenschaft.

Ministerin für Wissenschaft: Marion Kiechle

Sie ist die erste Frau, die in Deutschland einen Gynäkologie-Lehrstuhl innehatte - an der TU München. Marion Kiechle ist die Ehefrau von Sportkommentator Marcel Reif und eine der führenden Brustkrebs-Spezialisten in Deutschland. Kiechle war noch noch nicht einmal CSU-Mitglied als Söder sie völlig überraschend berief. Allerdings steht Bayerns Wissenschaftsministerin Kiechle nach brisanten Medienberichten bereits in der Kritik. Teils wird schon über ihren Abgang spekuliert.

Minister für Digitales, Europa, Medien: Georg Eisenreich

Der Münchner Rechtsanwalt und dreifacher Familienvater Eisenreich war nach der für die CSU schlechten Bundestagswahl einer der ersten und lauten Kritiker Seehofers, vielleicht wurde er auch deshalb mit einem Ministerposten unter Söder belohnt. Seit 2003 im Landtag, war Eisenreich zuvor unter Ministerpräsident Seehofer ab 2013 Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

Die Staatssektretäre im Kabinett Söder

Carolina Trautner, Josef Zellmeier, Gerhard Eck, Hans Reichhart.

