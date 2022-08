„Sehr vertraulich“: Scholz bleibt in Meseberg Antworten schuldig – Gast sticht genau ins Ampel-Wespennest

Von: Florian Naumann, Victoria Krumbeck, Fabian Müller

Die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung tagen in den nächsten zwei Tagen auf Schloss Meseberg. Die Koalitionspartner werden sich mit einigen Themen befassen.

Update vom 30. August, 18.59 Uhr: Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenbündel gegen den zunehmenden Fachkräftemangel angekündigt. Man werde im Herbst dazu Entscheidungen treffen, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg. „Wir werden eine umfassende Fachkräftestrategie auf den Weg bringen.“ Die Weiterbildung solle fortentwickelt und „mit einem modernen Einwanderungsrecht“ solle für „ergänzende Fachkräfteeinwanderung“ gesorgt werden, sagte der SPD-Politiker. Das Thema Ausbildung werde man mit einer Ausbildungsgarantie angehen.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich die Ampel-Parteien auf eine solche Garantie verständigt. Die Gewerkschaften fordern das Instrument schon lange und verweisen auf Österreich. Dort wird allen Jugendlichen, die keine Lehrstelle in einem Betrieb finden, ein außerbetrieblicher Ausbildungsplatz zugesichert .„Es gibt Unternehmen, die suchen händeringend Arbeitskräfte“, sagte Heil. Die Aufgabe werde in den nächsten Jahren nicht kleiner. Es sei wichtig, sich mit Wirtschaft und Gewerkschaften dieser Aufgabe zuzuwenden.

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, in diesem Jahr wirklich die ersten Pflöcke einzuschlagen, damit wir auch in die Umsetzung gehen können“, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie verwies auf die Ausbildungszahlen und zeigte sich besorgt, dass diese auf dem Corona-Niveau stagnieren könnten. Die FDP-Politikerin warb für die Berufsausbildung und sprach davon, dieser „wieder den Glanz zu verleihen, den sie verdient“: Berufliche und akademische Bildung seien unterschiedlich, aber gleichwertig und würden beide gebraucht.

Update vom 30. August, 15.30 Uhr: Auch ein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket steht auf der Wunschliste der SPD für das dritte Entlastungspaket. Vermutlich werden die Sozialdemokraten bei der laufenden Ampel-Klausur auf Schloss Meseberg dabei aber weiter auf Widerstand stoßen: Die FDP fürchtet ein Gerechtigkeitsproblem, wie der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsliberalen, Stephan Thomae, Merkur.de auf Anfrage erklärte.

Thomae sieht bei einem Nachfolgeticket die Länder in der Pflicht. „Denn ansonsten müssten die Bürgerinnen und Bürger auf dem Land durch ihr Steuergeld den öffentlichen Nahverkehr der Ballungsräume mitfinanzieren, obwohl sie ihn gar nicht nutzen können und weiterhin auf das Auto angewiesen sind.“ Langfristig nötig sei „eine Reform des öffentlichen Nahverkehrs mit verbesserter Digitalisierung sowie einer Vereinheitlichung der Tarifstrukturen“. Erst am Vormittag hatte auch ein Bündnis aus mehreren Gewerkschaften und Verbänden ein neues Ticket gefordert.

Ein weiterer Konflikt könnte beim Thema Übergewinnsteuer heraufdämmern. Nach Informationen des Spiegel prüft das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) derzeit eine Übergewinnsteuer auf Strom aus Braunkohle und Erneuerbaren Energien.

Update vom 30. August, 13.58 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei der Kabinetts-Klausur auf Schloss Meseberg Zuversicht bei der Gasversorgung für den Winter demonstriert – ist aber in einer Pressekonferenz gleich mehrere konkrete Antworten schuldig geblieben.

Man könne „mit aller Vorsicht“ sagen, „dass wir wohl das Notwendige auf den Weg gebracht haben und noch weiter auf den Weg bringen können, um durch diesen Winter und durch den nächsten Winter zu kommen“, sagte Scholz. Die Gasspeicher seien deutlich besser gefüllt, als man das vor einiger Zeit erwartet habe. Als nächstes stelle sich die Frage, wie man übertriebene Preisbildung auf dem Energiemarkt verhindern könne. Die Preisbildung an den Strombörsen zum Beispiel sei nicht gerechtfertigt.

Scholz versprach vor diesem Hintergrund erneut, „sehr bald“ Vorschläge für eine Entlastung von Bürgern und Unternehmen vorzulegen. Dazu gebe es sehr konstruktive und vertrauliche Gespräche in der Bundesregierung. Es sei wichtig, das „sehr ernsthaft, sehr intensiv und sehr vertraulich“ zu machen, um effizienter und schneller zu Ergebnissen zu kommen. Die Frage, ob zur Finanzierung der Entlastungen auch eine Sondersteuer auf übermäßige Unternehmensgewinne infrage komme, ließ Scholz unbeantwortet.

Durchaus pikant: Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez berichtete in der Runde, in Spanien würden Energie- und Finanzunternehmen bereits auf diese Weise zur Kasse gebeten. Die Maßnahme finde große Zustimmung in der Bevölkerung, die den Eindruck habe, dass Lasten gerechter verteilt würden. Es handele sich um eine Umverteilung zugunsten der arbeitenden Mittelschicht. In der Ampel-Koalition blockiert bislang die FDP eine solche Lösung.

Pedro Sanchez und Olaf Scholz (re.) bei ihrem Statement vor Schloss Meseberg. © IMAGO/Christian Spicker

Update vom 30. August, 12.19 Uhr: Die Kabinettsklausur der Ampel in Meseberg läuft – in Berlin brauen sich indes bereits neue Forderungen und harsche Kritik zusammen. Neben der Opposition aus CDU und Linke bekundete am Dienstagmorgen auch ein Bündnis für ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket Unzufriedenheit.

Ein Zusammenschluss von Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbänden sowie der Evangelischen Kirche in Deutschland verlangte ein schnelles bundesweites Anschlussangebot für das 9-Euro-Ticket. Zugleich forderte das „Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende“ dauerhafte Investitionen in den öffentlichen Personenverkehr. „Die Fortführung eines günstigen Tickets kann nur ein erster Schritt sein“, hieß es in einem am Dienstag verbreiteten Positionspapier.

Die CDU sorgt sich unterdessen angesichts steigender Energiepreise um die Wirtschaft. „Es gibt eine einfache Erwartung an Meseberg: Bitte endlich regieren, die notwendigen Entscheidungen treffen und dazu gehört auch ein Industriepreis, insbesondere beim Strom für die energieintensive Industrie“, sagte Unions-Fraktionsvize Jens Spahn dem TV-Sender Phoenix. Die deutsche Wirtschaft verliere an Wettbewerbsfähigkeit, warnte er. Auch Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali forderte schnelle Schritte – allerdings in anderer Hinsicht. „Die Gasumlage muss weg, die Übergewinnsteuer muss her“, forderte sie.

Update vom 30. August, 11.10 Uhr: Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Start der Ampel-Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg den Willen zu „sehr schnellen“ Entlastungen in der Inflations-, Energie- und Gas-Krise betont – aber keinen konkreten Termin genannt. Die Bundesregierung diskutiere derzeit sehr sorgfältig, „wie wir ein möglichst maßgeschneidertes, möglichst effizientes, möglichst zielgenaues Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen auf den Weg bringen können“, sagte Scholz vor Beginn der zweitägigen Klausur in Brandenburg.

Scholz sagte am Dienstag, das Treffen sei auch gut, „um sicherzustellen, dass wir als Bundesregierung eng und untergehakt zusammenarbeiten“. Er zeigte sich sicher, dass die Klausur in guter Stimmung stattfinden und die Bereitschaft deutlich werde, „in ernster Lage gut zusammenzuarbeiten zum Wohl des Landes“. Zuletzt war vor allem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wegen der Gas-Umlage in die Kritik geraten.

Habeck selbst verteidigte am Morgen die Pläne: Die Umlage sei „notwendig“, um die Versorgungssicherheit in Deutschland sicherzustellen und die Belastungen als „eine Art Solidaritätsmechanismus“ auf viele Schultern gleichmäßig zu verteilen, sagte er im Deutschlandfunk. Änderungen solle es nun geben, damit „Trittbrettfahrer - also Unternehmen, die eigentlich gute Gewinne machen“ - von der Gasumlage nicht profitieren könnten. Dabei sei man auf einem „ganz guten Weg“. Habeck räumte aber auch ein, die Umlage sei „unter großem Zeitdruck“ konzipiert worden.

Kaffee zum Start in Meseberg: Olaf Scholz (re.) und Robert Habeck bei der Kabinettsklausur. © IMAGO/Frank Ossenbrink

Update vom 30. August, 8.10 Uhr: Unmittelbar vor der Kabinettsklausur macht SPD-Chef Lars Klingbeil Druck auf die Bundesregierung. Im Magazin Stern forderte er eine schnelle Einigung bei den geplanten Entlastungen. „Das dritte Entlastungspaket muss jetzt wirklich schnell kommen. Das ist dringend notwendig.“ Das sei ein klares Signal, das die Menschen jetzt bräuchten. Es könne aus der momentanen Unsicherheit etwas „Brandgefährliches für unsere Gesellschaft und die Demokratie wachsen, wenn der Eindruck entsteht, die in Berlin haben es nicht im Griff“, sagte Klingbeil.

Konkret wünsche er sich Einmalzahlungen, die auch Rentner und Studenten erreichen. Die SPD-Fraktion hatte schon am Sonntag Entlastungspläne gefasst. Finanziert werden sollen Entlastungen aus Klingbeils Sicht über eine Übergewinnsteuer. Das lehnt allerdings die FDP ab. Die Partei um Finanzminister Christian Lindner sagte vor der Klausur zudem, dass nicht mit konkreten Beschlüssen zu rechnen sei. Diese fordern auch die Grünen.

Die Vorsitzenden der Ampel-Parteien, Lars Klingbeil (l, SPD), Christian Lindner (FDP) und Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen), kommen zu einem Statement zum zweiten Entlastungspaket. Wann folgt das dritte? © Bernd von Jutrczenka/dpa

Update vom 30. August, 6.21 Uhr: Nach der Sommerpause kommt das Bundeskabinett heute zu einer zweitägigen Kabinettsklausur zusammen. Bei dem Treffen auf Schloss Meseberg in Brandenburg steht die geplante „nationale Sicherheitsstrategie“ auf der Tagesordnung, die derzeit vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs entwickelt wird. Dazu hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez als Gast eingeladen. Beide äußern sich am Mittag (12.45 Uhr) vor der Presse.

Weiteres Thema der Kabinettsklausur ist die Sicherheit der Energieversorgung im Lichte des Ukraine-Konflikts. Zumindest am Rande dürfte es laut Bundesregierung auch um das geplante dritte Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise gehen; Beschlüsse werden aber noch nicht erwartet.

Erstmeldung vom 29. August: München/Meseberg - Am Dienstag und Mittwoch findet die zweitägige Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung, Schloss Meseberg statt. Themen wie die nationale Sicherheitsstrategie, die Energieversorgungssicherheit und die berufliche Bildung stehen auf dem Programm. Es wird wahrscheinlich auch um das dritte Entlastungspaket gehen. Die Ampel-Koalition ist sich immer noch über die konkrete Umsetzung uneinig. Auch die Gasumlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird vermutlich Thema sein. Nach heftiger Kritik stimmte Habeck einer Überarbeitung zu.

Gesprochen wird über verschiedene innen- und außenpolitische Themen. So etwa die Energieversorgung, Digitalisierung und berufliche Bildung. Auch die „nationale Sicherheitsstrategie“ steht auf der Tagesordnung, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag sagte. Auf Schloss Meseberg werden in den nächsten Tagen auch Gäste erwartet. So soll der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez kommen. Aber auch weitere Gäste wie die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, die DGB-Vorsitzendende Yasmin Fahimi und der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller.

Robert Habeck (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FPD) vor dem Schloss Meseberg. © Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Derweil könnte auch die Gasumlage sowie das dritte Entlastungspaket ein Thema sein. „Die Klausur in Meseberg ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gas-Umlage neu zu verhandeln“, sagte der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (SPD) der Bild. Auch der FDP-Fraktionschef Christian Dürr kritisierte Habecks Pläne. „Handwerkliche Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur beseitigt werden.“

Viele Politiker und Politikerinnen pochen auf eine schnelle Ausarbeitung des dritten Entlastungspaketes. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte Merkur.de von IPPEN.MEDIA, dass die Lage ernst sei. Man müsse den Menschen Orientierung bieten und nicht lange streiten. Wir informieren Sie in diesem Live-Ticker über alle relevanten Ereignisse der Klausurtagung. (vk/dpa)