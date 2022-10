Kabul: Bombenanschlag in einer Moschee

Teilen

Erst vergangenen Freitag gab es einen Anschlag in einer Schule © IMAGO/Saifurahman Safi

Am Mittwoch gab es in einer Moschee in Kabul einen Bombenanschlag, mindestens zwei Menschen sind gestorben.

Kabul - 18 weitere wurden verletzt, wie ein Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt mitteilte. Die Moschee befand sich nach Angaben des Krankenhauses und lokalen Medien zufolge im Gebäude des Innenministeriums. Damit wäre es der erste Anschlag innerhalb eines bedeutenden Gebäudes, das derzeit von den regierenden Taliban besetzt wird. Ein Taliban-Sprecher des Innenministeriums widersprach jedoch den Angaben. Er sagte, die Explosion habe sich in einer Moschee außerhalb des Ministeriums ereignet. Der Vorfall werde untersucht.

Die Taliban sind seit August 2021 wieder an der Macht und versprachen, das Land nach 40 Jahren Krieg zu befrieden. Erst am vergangenen Freitag starben bei einer Attacke auf eine Schule in dem Viertel Dashte Barchi, das mehrheitlich von den schiitischen Hazara bevölkert wird, 53 Schülerinnen und Schüler. 110 weitere wurden verletzt. Bei Afghanen innerhalb und außerhalb des Landes löste der Anschlag großes Entsetzen aus. (dpa)