Ukraine-News: Russland hat weiter große Probleme - „wahllose Angriffe“ und Niederlagen

Von: Richard Strobl, Markus Hofstetter, Fabian Müller

Teilen

Der Ukraine-Krieg ist in eine neue Phase eingetreten. Die russische Armee greift mit starken Kräften im Osten des Landes an. Der Militär-Ticker.

Im Ukraine-Konflikt* hat im Osten des Landes der Großangriff der russischen Streitkräfte begonnen.

Der Putin-Vertraute Ramsan Kadyrow kündigt noch für Dienstag die Eroberung des hart umkämpften Stahlwerkes in Mariupol an.

in Mariupol an. Abgefangener russischer Funkspruch: Das Stahlwerk in Mariupol soll wohl massiv bombardiert werden.

Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Konflikt wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 19. April, 22.50 Uhr: Die Ukraine hat nach US-Angaben zusätzliche Kampfjets für den Krieg gegen Russland erhalten. Die Ukraine verfüge jetzt über mehr Kampfflugzeuge als vor zwei Wochen, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Dienstag vor Journalisten. Die Ukraine habe zusätzliche Flugzeuge und Einzelteile geliefert bekommen, fügte Kirby hinzu, ohne nähere Angaben zu deren Herkunft zu machen.

Update vom 19. April, 22.24 Uhr: Nach Angaben des britischen Geheimdienstes hat die Ukraine am Dienstag „zahlreiche versuchte Vorstöße“ der Russen auf die Donbass-Kontrolllinie abgewehrt. Der Beschuss und die Angriffe in der Region würden „weiter zunehmen“, hieß es weiter. Das britische Verteidigungsministerium twitterte unterdessen: „Russlands Fortschrittsfähigkeit wird weiterhin durch die ökologischen, logistischen und technischen Herausforderungen beeinträchtigt, denen sie bisher ausgesetzt waren, kombiniert mit der Widerstandsfähigkeit der hochmotivierten ukrainischen Streitkräfte“

Zudem sei Russland trotz mehrerer „wahlloser Angriffe“ nicht fähig gewesen die verbliebenen Truppen in Mariupol zu besiegen. Dies werten die Briten als Zeichen dafür, dass Russland „seine Ziele nicht so schnell erreichen wird, wie sie es gerne hätten“.

Ukraine-News - Russland meldet: 120 Zivilisten haben Mariupol-„Festung“ verlassen

Update vom 19. April, 21.17 Uhr: In Mariupol ist eine knapp zweistündige und einseitig von Russland verkündete Feuerpause wohl ergebnislos verstrichen. „Niemand hat den rund um Asovstal gebildeten neuen humanitären Korridor für Zivilisten genutzt. sagte Alexej Nikonorow, ein Sprecher der prorussischen Separatisten, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Das russische Fernsehen hingegen berichtete, dass 120 Zivilisten das Stahlwerk verlassen hätten. Die ukrainischen Kämpfer hingegen sollen sich weiterhin in der Fabrik verschanzen.

Das russische Militär hatte zuvor einseitig eine zweistündige Feuerpause für das Stahlwerk Asovstal erklärt und die ukrainischen Kämpfer dort aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen und das Werk zu verlassen. Zudem sollten sie auch Zivilisten herausführen. Laut ukrainischen Medien könnten sich bis zu 1000 Zivilpersonen auf dem Gelände befinden. Die Anzahl der ukrainischen Soldaten wurde zuletzt noch mit bis zu 2500 angegeben.

Derweil wird auch an anderen Stellen in der Ukraine heftig gekämpft. Im südukrainischen Gebiet Saporischja melden die Behörden schwere Kämpfe um die Kleinstadt Polohy. „Die Männer halten die Verteidigungslinie, aber es läuft ein massiver Angriff des Gegners“, erklärte der Gebietsgouverneur Olexander Staruch. Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass im Donbass die Kleinstadt Marjinka wieder unter der Kontrolle Kiews sei. Nach einem ukrainischen Gegenangriff habe Russland hohe Verluste erlitten und habe sich zurückgezogen, hieß es von der Ukraine. Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben nicht.

„Wird vom Antlitz der Erde ausgelöscht“: Ukraine fängt wohl Russland-Funkspruch

Update vom 19. April, 19.18 Uhr: Russland plant wohl, die Stahlfabrik in Mariupol, in der sich die ukrainische Truppe sowie Zivilisten verschanzt haben, mittels Luftschlägen „dem Erdboden gleichzumachen“. Das geht aus einem vom ukrainischen SBU abgefangenen russischen Funkspruch hervor, über den CNN berichtet. Demnach berichtet in dem Funkspruch der Anführer eines russischen Zuges, der weniger Kilometer entfernt stationiert ist. Er spricht demnach vom Befehl, „alles dem Erdboden gleichzumachen“ und von „Überraschungen aus Russland“, die man erwarte. Auf Nachfrage präzisiert er demnach: „Drei Tonnen schwere (Überraschungen, Anmerkung der Redaktion), vom Himmel“.

In dem Werk von Asowstahl haben sich wohl die letzten verbliebenen ukrainischen Kämpfer in Mariupol verschanzt. Zudem sollen sich dort auch Zivilisten, die die russischen Angriffe fürchten, verstecken.

Auch darauf wird dem Bericht nach in dem Funkspruch eingegangen. „Alle sind gegangen - alle, die wollten.“ Zudem spricht der Russe dem Bericht nach auch über die ukrainische Stadt Lysychansk in Luhansk, die „vom Antlitz der Erde ausgelöscht wird. Den dritten Tag in Folge.“

Es wäre nicht das erste Mal, dass russische Funksprüche abgefangen werden. Auch der BND hatte bereits russischen Funk mitgehört - die Informationen waren dann durch ein Leck an die Öffentlichkeit gelangt. CNN-Angaben zu Folge haben russische Truppen die Tendenz dazu, im Ukraine-Krieg Gespräche über ungesicherte Leitungen zu führen. Unabhängig prüfen ließ sich die Echtheit des Funkspruchs allerdings nicht.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenfoto zeigt einen Überblick über die Fabrik der «Azovstal Iron and Steel Works» © dpa/Maxar

Ukraine-Krieg: USA sehen nur Beginn des Großangriffs und erwarten noch mehr russische Angriffe

Update vom 19. April, 19.04 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium sieht die jüngsten russischen Angriffe im Osten der Ukraine nur als Vorzeichen einer größeren Offensive Russlands. „Wir gehen davon aus, dass diese Angriffe das Vorspiel zu größeren Offensivaktionen sind, die die Russen planen“, sagte ein hochrangiger Beamter des Pentagons am Dienstag in Washington. Er betonte, man widerspreche damit nicht den Darstellungen, dass der erwartete Großangriff der russischen Truppen im Osten des Landes begonnen habe. Es gehe nur darum, zu unterstreichen, dass die aktuellen Angriffe erst der Auftakt seien.

Auch wenn es südwestlich von Donezk und südlich von Isjum bereits verstärkte Kämpfe am Boden gebe, sei Russland noch dabei, seine logistischen Kapazitäten auszubauen und auch Einheiten von außerhalb der Ukraine ins Land zu holen. In den vergangenen 24 Stunden habe Russland zwei weitere taktischen Bataillone in die Ukraine* gebracht - damit seien inzwischen 78 dieser Einheiten im Land. Er nannte keine genaue Zahl mit Blick auf die einzelnen Einheiten, aber solche Bataillone bestehen typischerweise aus etwa 600 bis 1000 Soldaten.

Der Verteidigungsbeamte sagte weiter, nach US-Einschätzung liege die Kampfkraft des russischen Militärs - mit Blick auf Truppen und Ausrüstung - inzwischen bei etwa 75 Prozent dessen, was Moskau zu Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine zur Verfügung hatte.

Nach ukrainischen Angaben läuft die zuvor erwartete Offensive der Russen seit Montag. Präsident Wolodymr Selenskyj* hatte am Montagabend in einer Videobotschaft gesagt: „Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben.“ Russland vermied den Begriff Offensive. Außenminister Sergej Lawrow bestätigte aber, dass die nächste Phase der „Spezial-Operation“ begonnen habe.

Update vom 19. April, 18.32 Uhr: Russland kann bei seiner neuen Großoffensive erste Erfolge verbuchen. Nach Angaben örtlicher Behörden soll Putins Armee nun die Stadt Kreminna in der Ost-Ukraine eingenommen haben. Das berichtet unter anderem ntv. Die Stadt war bereits seit längerer Zeit durch massive Raketenangriffe auf einen Einmarsch von Bodentruppen vorbereitet worden. Vor dem Krieg zählte das strategisch wichtig gelegene Kreminna knapp 20.000 Einwohner. Die Stadt sei demnach nun von allen Seiten her angegriffen worden. Die ukrainischen Kämpfer hätten sich zurückgezogen.

Ukraine-Krieg: Putins „Bluthund“ sagt Mariupol-Einnahme noch heute voraus

Erstmeldung vom 19. April: Kiew - Der Ukraine-Krieg* hat mit einem Großangriff der russischen Truppen im Osten des Landes nach rund acht Wochen eine neue Phase erreicht. „Ich bin sicher, das wird ein wichtiger Moment in dieser gesamten Spezialoperation“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow laut Tagesschau.de in einem Interview mit dem Fernsehsender India Today. Es gehe darum, die „vollständige Befreiung der Republiken Donezk und Luhansk*“ zu erreichen, so Lawrow mit Blick auf die Separatisten-Gebiete, die Moskau als unabhängige Staaten anerkannt hat.

Auch Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu* hat das militärische Ziel seines Landes bekräftigt, die Ostukraine „befreien“ zu wollen. „Wir setzen unseren Plan zur Befreiung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk schrittweise um“, sagte er am Dienstag. Er warf Washington und seinen Verbündeten vor, den Militäreinsatz durch ihre Waffenlieferungen an die Ukraine „in die Länge zu ziehen“.

Ukraine-Krieg: Russland verspricht Mariupol-Verteidigern wenig beneidenswertes Schicksal

„Wir ergreifen Maßnahmen, um das friedliche Leben wiederherzustellen“, sagte Schoigu in einer im Fernsehen übertragenen Sitzung mit russischen Militärkommandeuren. „Die Vereinigten Staaten und die von ihnen kontrollierten westlichen Staaten tun alles, um die Militäroperation so lange wie möglich hinauszuzögern.“ Die zunehmenden Waffenlieferungen aus dem Ausland zeigten „deutlich die Absicht, das Kiewer Regime anzustacheln, damit es bis zum letzten Ukrainer kämpft“.

Vor allem in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol spitzt sich die Lage dramatisch zu. Russland forderte Hunderte Kämpfer, die dort in einem Stahlwerk eingeschlossen sind, noch einmal ultimativ zur Kapitulation auf. Alle Soldaten im Land wurden aufgefordert, „unverzüglich die Waffen niederzulegen“, wie es in einer Erklärung hieß. „Wir wenden uns an alle Angehörigen der ukrainischen Armee und an die ausländischen Söldner: Ihnen steht aufgrund des Zynismus der Kiewer Behörden ein wenig beneidenswertes Schicksal bevor.“

Ukraine-Krieg: Kadyrow kündigt baldige Eroberung des Stahlwerkes in Mariupol an

Den Verteidigern von Mariupol werde „das Überleben garantiert“, wenn sie ab Mittag ihre Waffen niederlegten. In einer Waffenpause zwischen 13 und 15 Uhr könnten dann „alle ukrainischen bewaffneten Einheiten und die ausländischen Söldner ohne Waffen und Munition herauskommen“. Dann werde ihr Leben gerettet, hieß es.

Zuvor hatten prorussische Separatisten mitgeteilt, dass die Erstürmung des Stahlwerks Asowstal in der Hafenstadt mit russischer Hilfe begonnen habe. Der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow*, der oft als Putins „Bluthund“ bezeichnet wird, hat sogar eine Eroberung des umkämpften Stahlwerks noch für den Tagesverlauf angekündigt. Heute werde Asowstal vollständig eingenommen, sagt der Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin* laut dem Portal t-online in einer Audionachricht auf der Plattform Telegram.

In dem Stahlwerk sollen sich nach russischen Angaben rund 2500 Kämpfer verschanzt haben, darunter auch 400 ausländische Söldner. Ukrainischen Medien zufolge sollen in dem Werk auch noch etwa 1000 Zivilistinnen und Zivilisten ausharren. Die Ukraine* hatte zuvor kritisiert, dass Russland Bitten ausgeschlagen habe, in Mariupol Fluchtkorridore einzurichten, damit sich Einwohnerinnen und Einwohner, die in dem Stahlwerk Zuflucht gesucht hatten, in Sicherheit bringen können.

Ukraine-Krieg: Russische Armee greift an mehreren Punkten gleichzeitig an

Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sagte, Ziel des russischen Vorstoßes im Luhansker Gebiet sei es, die ukrainischen Truppen in den Städten Rubischne, Lyssytschansk und Sjewjerodonezk zu isolieren. Im Gebiet um Charkiw würden 25.000 Soldaten der russischen Armee von Isjum aus in Richtung Slowjansk und Kramatorsk im um Gebiet um Donezk angreifen. Auch bei Awdijiwka nahe Donezk werde eine Offensive versucht.

Zugleich sei er sich sicher, dass Russland mit seiner Offensive im Donbass* scheitern werde. Diese laufe nur „sehr vorsichtig“ an und russischen Streitkräften fehle aber die Stärke, um die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. „Ihre Offensive wird scheitern, da gebe ich Ihnen eine 99-prozentige Garantie“, sagte Arestowytsch.

Der Gouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von einer schwierigen Situation. „Unsere Verteidiger halten die Verteidigungslinie“, sagt Hajdaj im ukrainischen Fernsehen. Angriffe bei Rubischne und Popasna seien zurückgeschlagen worden. Gleichzeitig rief er die verbliebenen Einwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden versuchten, Busse zu organisieren, die Menschen zu bereitgestellten Zügen bringen. Es sollen noch 70.000 Menschen in dem Gebiet ausharren. (dpa/afp/fmü) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA