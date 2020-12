Kamala Harris prangert Rassismus an: Schwarze Ärztin stirbt an Corona - vor ihrem Tod erhebt sie schwere Vorwürfe

Die gewählte US-Vize-Präsidentin greift auf Twitter den Fall von Dr. Susan Moore auf. Die Schwarze Ärztin starb an den Folgen einer Corona-Infektion. In einem Video vor ihrem Tod spricht sie von Rassismus.

Daten legen nahe, dass in den USA People of Color eine höhere Wahrscheinlichkeit haben an Corona zu erkranken.

People of Color eine höhere Wahrscheinlichkeit haben an Corona zu erkranken. Im Bundesstaat Indiana starb eine schwarze Ärztin an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung - vor ihrem Tod erhob sie schwere Vorwürfe.

Auch die gewählte Vize-Präsidentin Kamala Harris mischte sich in die darauf folgende Rassismus-Debatte ein.

Indianapolis - „Say her name“: Während nach dem Tod George Floyds im Mai die Menschen international seinen Namen riefen, nannten die Menschen in Louisville einen anderen. Einen weiblichen Namen. Breonna Taylor, eine junge Schwarze Frau, die zwei Monate zuvor in ihrem eigenen Zuhause durch Polizei-Kugeln getötet würde. #SayHerName ist Teil der Bewegung BlackLivesMatter und will auf Polizeibrutalität und rassistische Gewalt gegen schwarze Frauen aufmerksam machen.

„Say her name“ ist der Titel, den ein Artikel in der Washington Post trägt, in dem schwarze Ärztinnen über Ungerechtigkeit im Gesundheitssystem der USA schreiben. Es ist auch das Sterben einer schwarzen Frau, das die gewählte US-Vize-Präsidentin Kamala Harris nun dazu bewegt, Rassismus auf Twitter anzuprangern.

This tragedy is all too common for Black women across our nation whose concerns and pain are often downplаyed or ignored in our health care system.



We must do better. Our administration is committed to confronting these glaring racial health disparities.https://t.co/StlfpkqEJC — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 28, 2020

Kamala Harris: Gewählte Vize-Präsidentin klagt Rassismus in den USA an - Schwarze Ärztin stirbt an Corona

„Wir müssen es besser machen“, twittert Kamala Harris. In den USA haben Schwarze, Indigene und lateinamerikanische US-Bürger:innen in der dort wütenden Corona-Pandemie eine Covid19-Sterblichkeitsrate, die das 2,7-fache der Rate weißer Amerikaner:innen beträgt. Das fand unter anderem das AMP Research Lab heraus. Schon im Frühjahr, als das Coronavirus die Millionen-Metropole New York in das Epizentrum der Pandemie verwandelte, zeigten Daten der New Yorker Gesundheitsbehörde, dass die Todes-Rate von schwarzen Menschen und Latinos mehr als doppelt so hoch war als bei Weißen. Die Ursachen dafür sind komplex und finden ihren Nenner unter anderem doch in neun Buchstaben: Rassismus.

Das Virus, es macht nicht alle Menschen gleich, wie oftmals in der Pandemie gesagt wurde. Das zeigen diese Daten. Das zeigt auch die Geschichte von Dr. Susan Moore, auf die sich die designierte Vize-Präsidentin in ihren Tweet bezieht. Eine schwarze Ärztin, die sich in den USA mit dem Coronavirus infizierte - und starb. „Diese Tragödie ist allzu häufig bei schwarzen Frauen in unserem Land, deren Sorgen und Schmerzen in unserem Gesundheitssystem oft heruntergespielt oder ignoriert werden“, schreibt Harris.

Auf ihren Tweet reagierten zahlreiche Menschen. Ein Twitter-Nutzer schrieb: „Dies ist einer Ärztin passiert, sodass Sie sich vorstellen können, wie sich das betreffende Personal gegenüber schwarzen Patienten verhält, die keine Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind.“ Eine andere Person warnte hingegen vor schnellen Urteilen und wirft ein: „Eine schnelle Reaktion auf eine einseitige Geschichte, bevor eine gründliche unabhängige Untersuchung durchgeführt wird, führt wahrscheinlich zu falschen Annahmen und entfremdet die Leute.“

Dr. Susan Moore: Ärztin spricht über schlechte Behandlung in Video - Fall wirft Rassismus-Debatte auf

Was war passiert? US-Medienberichten zufolge starb Moore am 20. Dezember in Folge einer Covid-19-Erkrankung. Brisant macht ihren Tod unter anderem, das die Ärztin zwei Wochen zuvor ein Video gepostet hatte, in dem sie erklärte, sie werde im Krankenhaus vom Personal schlecht behandelt. In einem Facebook-Post schrieb Moore außerdem, sie habe um einen CT-Scan „betteln“ müssen und dass ihr das Medikament Remdesivir verwehrt wurde. Schließlich, so Moore unter Tränen in dem Video: . „Auf diese Weise werden schwarze Menschen getötet, wenn Sie sie nach Hause schicken, und sie nicht wissen, wie sie für sich selbst kämpfen sollen.“

Dr. Susan Moore died today from COVID, but HOW she died is unacceptable. She posted a video to Facebook from an Indiana hospital days before her death about mistreatment. "This is how black people get killed when you send them home and they don't know how to fight for themselves" https://t.co/iSF8rs7qmI pic.twitter.com/3a8qE6DhN3 — Cleavon MD (@Cleavon_MD) December 22, 2020

Wie der Spiegel berichtet, meldete sich der Geschäftsführer der Klinik, in der Moore behandelt wurde, Dennis Murphy, zu Wort. Der dementierte zwar, dass in der technischen Behandlung der Patientin versagt wurde, sagte dem Bericht zufolge allerdings auch: „Ich bin jedoch besorgt, dass wir vielleicht nicht das Maß an Mitgefühl und Respekt gezeigt haben, nach dem wir streben, um zu verstehen, was für die Patienten am wichtigsten ist.“

Schwarze Ärztinnen in US-Zeitung: Sie klagen wie Harris Ungerechtigkeit in US-Gesundheitssystem an

Aletha Maybank, Camara Phyllis Jones, Uché Blackstock und Joia Crear Perry sind die Namen der vier schwarzen Frauen, die sich in dem Meinungsbeitrag der Washington Post zu Wort melden. „Der Tod von George Floyd und so vielen anderen, die durch unser Polizeisystem misshandelt, verletzt oder getötet wurden, hat uns daran gewöhnt, das Video zu sehen. Aber Ungerechtigkeiten im Gesundheitswesen werden selten von Handyvideos ausgestrahlt oder von Tausenden als Zeugen weitergegeben“, schreiben die Ärztinnen.

In ihrem Beitrag prangern sie Ungerechtigkeit und Rassismus im US-Gesundheitssystem an - und beziehen sich ebenfalls auf Dr. Susan Moores Tod. Das Coronavirus habe das deutlicher an die Oberfläche gebracht, People of Color haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren - und starben wahrscheinlicher an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Virus. „Say Susan Moore’s name“, schreiben sie am Ende ihres Beitrags. (aka)