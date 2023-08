Kambodscha: Hun Manet nun auch vom König offiziell zum neuen Regierungschef ernannt

Hun Manet wurde nun auch offiziell vom König von Kambodscha zum neuen Regierungschef des Landes ernannt.

Phnom Penh in Kambodscha - Am Montag erließ König Norodom Sihamoni auf Ersuchen von Hun Manets Vater, des bisherigen Regierungschefs, Hun Sen ein königliches Dekret, in dem „Dr. Hun Manet zum Regierungschef des Königreichs Kambodscha“ ernannt wird. Hun Manet war bereits Ende Juli von seinem seit fast 40 Jahren mit harter Hand regierenden Vater Hun Sen faktisch als Nachfolger eingesetzt worden.

Die Machtübergabe war nach dem Vorbild Nordkoreas erfolgt. Wenige Tage vor der Übergabe hatte Hun Sein bei umstrittenen Wahlen praktisch ohne Opposition einen Erdrutschsieg erlangt. Wenige Tage später erklärte er, er werde als Premierminister zurücktreten und die Macht an seinen ältesten Sohn übergeben. Hun Manet hatte bereits zuvor zunehmend wichtige Parteiaufgaben übernommen.



Der neue Regierungschef erklärte in einem Brief an den König, er danke ihm für die „großartige Chance, der Nation zu dienen“ und versprach seinen Einsatz für den Erhalt des Friedens, die Entwicklung des Lands und die Verbesserung der Lebensqualität seiner Einwohner.



Vor seinem Amtsantritt muss der 45-Jährige Hun Manet nun noch eine Vertrauensabstimmung am 22. August im Parlament gewinnen. Dies gilt jedoch als bloße Formalität: Im Unterhaus sitzen nun nur noch fünf Abgeordnete, die nicht Hun Sens Kambodschanischer Volkspartei (CPP) angehören. Dieser hatte schon im Vorfeld der Wahlen jegliche ernstzunehmende Opposition ausschalten, Parteien verbieten und jede Kritik unterdrücken lassen.



Der 70-jährige Hun Sen versicherte zwar, er werde sich nicht in die Amtszeit seines Sohnes einmischen, versprach den Kambodschanern aber auch, dass er weiterhin eine große Rolle in der Politik spielen werde. „Das ist noch nicht das Ende“, sagte er am Montag nach der Ernennung seines Sohnes. Bis mindestens 2033 will er nach eigenen Angaben noch andere Positionen bekleiden.



Hun Sen, ehemaliger Kommandeur der kommunistischen Roten Khmer, regierte Kambodscha seit 1985. Seine 38 Jahre an der Macht waren laut seinen Kritikern von Umweltzerstörung, Korruption und ungleichmäßigem Wirtschaftswachstum geprägt - inzwischen sei das Land zum Inbegriff für die weltweite Online-Betrugsindustrie geworden. loc/se