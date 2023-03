Entscheidet „über Sieg oder Niederlage“: Die Uralt-Waffe Mörser ist heute wieder „wichtiger denn je“

Nicht der Leopard 2 oder der Eurofighter, sondern der alte Mörser soll im Ukraine-Krieg häufig über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das meinen zumindest Militärexperten aus den USA.

Washington, DC - Eine Vielzahl von Waffensystemen sind im Ukraine-Krieg von großer Bedeutung. In den vergangenen Wochen wurde viel über Kampfpanzer und Kampfjets diskutiert. Nicht zuletzt, da eine Reihe von Ländern die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine zugesagt hat. Ein ukrainischer Offizieller forderte unlängst die Lieferung von Tausenden von Kampf- und Überwachungsdrohnen und sprach in diesem Zusammenhang von der „Superwaffe“ in diesem Krieg. Das Nachrichtenportal Task and Purpose betont jetzt die Bedeutung der Mörser im Krieg.

Ukraine-Krieg: Der Mörser ist heute „wichtiger denn je“

Unabhängig von den modernen Waffensystemen, welche im Ukraine-Krieg eingesetzt werden, kommt es nach wie vor stark auf Schlagabtäusche zwischen Infanterietruppen an. Aus diesem Grund gewinnen vergleichsweise ältere Waffensysteme, wie der Mörser, enorm an Wichtigkeit, meint der ehemalige US-General Patrick Donahoe gegenüber Task and Purpose: Sie seien „heute wichtiger denn je, für alle Soldaten, die sich in engen Gefechtssituationen befinden“. Panzer- und Infanterieeinheiten würden zunehmend auf die Feuerunterstützung von Mörserfeuer abhängig.

Donahoe geht so weit zu sagen, dass: „Großkaliber-Mörser, welche die Panzerinfanterie unterstützen, häufig über Sieg oder Niederlage entscheiden.“

Ukraine-Krieg: Mörser sind gerade wichtig, wenn Hektik entsteht

Auch der ehemalige US-Marineoberst Mark Cancian unterstreicht die Bedeutung von Mörsern: „Die Infanterie mag Mörser, da man sich nicht mit anderen Einheiten koordinieren muss. Man muss keine Luftunterstützung anfordern, man muss nicht die zentrale Artillerie Koordination kontaktieren, man kann einfach selber das Feuer bestimmen“. Dies habe auch im Ukraine-Krieg höchste Bedeutung.

Grund dafür, sei, dass Entscheidungen schneller gefällt werden könnten. Dies sei gerade wichtig, wenn in Gefechtssituationen Hektik entsteht und Kommunikationskanäle nicht mehr bedient werden können. Zudem sind Mörser auch leichter als großkalibrige Haubitzen, was sie leichter zu transportieren macht. Zwar hätten sie geringere Reichweite als andere Waffensysteme. Für Infanterieeinheiten in akuten Gefechtssituationen reiche diese jedoch aus. (lp)