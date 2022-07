Kanada: Papst segnet heiligen See der Ureinwohner

Kanada: Papst segnet heiligen See der Ureinwohner © Nathan Denette/IMAGO

Papst Franziskus hat in Kanada für eine Aussöhnung mit den Indigenen gebetet, sowie einen heiligen See gesegnet.

Lac Ste. Anne - Das Oberhaupt der katholischen Kirche betete am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in seinem Rollstuhl am Ufer des Lac Ste. Anne (See der Heiligen Anna) westlich der Großstadt Edmonton. Häuptlinge der Ureinwohner begleiteten ihn unter dem Jubel zahlreicher Menschen. Ungefähr 10 000 Menschen waren laut Vatikan vor Ort. In seiner Predigt bezeichnete Franziskus den See als «Ort, an dem Einklang und Frieden herrschen». Er betete dafür, dass der Heilungsprozess zwischen Kirche und Ureinwohnern vorankomme. «Ich bin als Pilger gekommen, um euch auch zu sagen, wie wertvoll ihr für mich und für die Kirche seid», erklärte er.

Papst Franziskus‘ erklärtes Hauptanliegen während seines Besuchs in Kanada sind die Treffen mit Indigenen und die Bitte um Vergebung für Missbrauch, Gewalt und Erniedrigung, die Ureinwohner-Kinder in kirchlich geführten Internaten über Jahrzehnte erlitten haben. Als Vertreter der First Nations, Métis und Inuit Ende März in den Vatikan kamen, entschuldigte sich Franziskus bereits im Namen der Kirche. Am Montag tat er das in Maskwacis, südlich von Edmonton, erneut.

Katholiken und Ureinwohner verehren den Lac Ste. Anne als Ort der Heilung. Tausende Pilger kommen jedes Jahr an den See in der Nähe von Edmonton. Benannt ist er nach der Heiligen Anna - der Großmutter Jesu. Ureinwohner nennen ihn Wakamne, was übersetzt etwa See Gottes heißt. Die katholische Kirche feierte zudem am Dienstag den Gedenktag der Heiligen Anna. Für den Pontifex war die Begegnung am Lac Ste. Anne der letzte offizielle Termin während seines Aufenthalts in Edmonton. Zuvor hatte er am Dienstagvormittag eine Messe mit Zehntausenden Gläubigen im Football-Stadion der Stadt gefeiert. Am Mittwoch will der Pontifex nach Québec in den französischsprachigen Teil Kanadas aufbrechen, wo ein Treffen mit Premierminister Justin Trudeau ansteht. Québec ist katholisch geprägt. Hier siedelte sich die Kirche im 17. Jahrhundert an und missionierte. (dpa)