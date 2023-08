Kanadischer Premierminister Trudeau: Trennung von Ehefrau

Justin Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire-Trudeau © Adrian Wyld/Imago

Kanadas Premierminister Justin Trudeau und seine Frau haben sich getrennt.

Ottawa in Kanada - „Sophie und ich möchten Euch mitteilen, dass wir uns nach vielen tiefen und schwierigen Gesprächen entschlossen haben, uns zu trennen“, schrieb er am Mittwoch im Onlinedienst Instagram. In seinem Profil stand vorerst weiter „Vater, Ehemann, Parteichef und 23. Premierminister von Kanada“.

„Wir bleiben eine eng miteinander verbundene Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, das wir aufgebaut haben“, schrieb Trudeau, der mit seiner Frau Sophie Grégoire-Trudeau drei Kinder im Alter von 9, 14 und 15 Jahren hat. Die beiden kannten sich aus der Kindheit und waren sich 2003 auf einem Wohltätigkeitsball wieder begegnet. Sie heirateten 2005. Das Paar bat darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Trudeaus Büro teilte mit, dass die beiden eine Trennungsvereinbarung unterzeichnet hätten.



Der 51-Jährige ist der Sohn von Pierre Trudeau, der ebenfalls Premierminister war und sich ebenfalls von seiner Frau trennte. Justin Trudeau ist seit 2015 im Amt. kol/mid