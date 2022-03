Kanzlerzeit begrenzen: FDP-Fraktionsvize Kuhle hofft auf Ampel-Einlenken - Bald soll neuer Anlauf starten

Von: Cindy Boden

Konstantin Kuhle, FDP-Abgeordneter im Bundestag: Relativ bald soll über die Amtszeitbegrenzung für Kanzler debattiert werden. © photothek/Imago (Montage)

Bislang kann ein deutscher Kanzler immer wiedergewählt werden. Die Amtszeitbegrenzung ist ein Streitthema. Was ist jetzt damit? Fragen an Konstantin Kuhle.

Berlin - Olaf Scholz* ist in die Kanzler-Fußstapfen von Angela Merkel getreten. Doch kann auch er eine Ära wie seine Vorgängerin gestalten? 16 Jahre Kanzlerschaft: Womöglich ist das mit einer Begrenzung der Amtszeit des Regierungschefs nicht mehr möglich. Noch gibt es diese nicht, doch das Thema ist immer wieder im Gespräch. Die FDP spricht sich dafür aus - und so auch ihr Bundestagsabgeordneter Konstantin Kuhle. Warum er mit seinen Bundestagskollegen weiter über eine Begrenzung diskutieren will und wie es um die Einigkeit in der Ampel-Koalition* steht, verrät er hier im Interview mit IPPEN.MEDIA*.

Interview mit Konstantin Kuhle zur Amtszeitbegrenzung von Kanzlern: Was ist jetzt damit?

Herr Kuhle, wenn Sie in dieser Legislaturperiode noch etwas verändern wollen, wann muss dann beim Thema Amtszeitbegrenzung für Kanzler etwas passieren?

Über die Fragen, ob die Amtszeiten von Bundeskanzlern grundsätzlich begrenzt sein sollten, gibt es in der Ampel-Koalition unterschiedliche Auffassungen. Das hat man bei den Koalitionsverhandlungen gemerkt, bei denen wir dieses Thema natürlich vorgebracht haben. Es ist am Ende gelungen, dass es im Koalitionsvertrag* erwähnt wird. Relativ bald, wahrscheinlich noch im März oder im April, jedenfalls im Frühjahr 2022, wird eine Kommission beim Bundestag eingesetzt werden, die sich mit der Reform des Wahlrechts und der Parlamentsarbeit auseinandersetzt. Ich jedenfalls halte die Amtszeitbegrenzung für eine gute Idee.

In der vergangenen Legislaturperiode gab es so eine Kommission schon, in der Sie auch Mitglied waren. Wie weit oben auf der Agenda stand da das Thema? Schließlich sind es viele Fragen, mit denen sich das Gremium beschäftigen soll.

In der letzten Wahlperiode spielte das Thema überhaupt keine Rolle, weil die Kommission sehr spät eingesetzt wurde und ein Vehikel dafür war, wie die Große Koalition ihre Streitigkeiten zur Wahlrechtsreform und zur Verkleinerung des Bundestages beilegen oder auslagern wollte. Es wäre schade, wenn die Kommission in der neuen Legislatur auch wieder nur Papier produziert und keine echten Veränderungsvorschläge macht. Ich bin aber guter Dinge, dass wir das Thema mit großer Ernsthaftigkeit angehen werden.

Was im Ampel-Koalitionsvertrag zur Amtszeitbegrenzung von Kanzlern steht Im Kapitel zum Wahlrecht heißt es auf Seite 11: „Wir werden die ‚Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit‘ erneut einsetzen. Die Kommission wird sich mit dem Ziel einer paritätischen Repräsentanz von Frauen und Männern im Parlament befassen und die rechtlichen Rahmenbedingungen erörtern. Die Kommission wird zudem Vorschläge zur Bündelung von Wahlterminen, zur Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre sowie zur Begrenzung der Amtszeit des Bundeskanzlers/der Bundeskanzlerin prüfen.“

FDP-Abgeordneter Konstantin Kuhle: „Die Begrenzung kann dazu beitragen, dass der Wechsel als Wert der Demokratie stärker verinnerlicht wird“

In anderen parlamentarischen Regierungssystemen ist eine Amtszeitbegrenzung für Kanzler unüblich. Warum braucht Deutschland das dann?

Es gibt in unserer Verfassungsordnung bereits Amtszeitbegrenzungen, beispielsweise beim Bundespräsidenten oder den Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Sie sind weder demokratischen Systemen, noch dem deutschen Grundgesetz fremd. Ich glaube, dass sie einen Beitrag dazu leisten können, dass politische Persönlichkeiten bereit sind, Entscheidungen, die sie richtig finden, auch unter Einsatz eines persönlichen Risikos durchzusetzen. Ich finde nicht, dass eine Amtszeitbegrenzung eine Reaktion auf eine lange Kanzlerschaft wie von Angela Merkel sein sollte. Sondern sie sollte auf die Zukunft gerichtet sein und uns helfen, wieder mehr zu bedenken, dass Demokratie immer Macht auf Zeit bedeutet. Die Begrenzung kann dazu beitragen, dass der Wechsel als Wert der Demokratie stärker verinnerlicht wird.

Kanzler-Amtszeit begrenzen? FDP-Abgeordneter Kuhle erklärt im Interview seine Sichtweise

Ein Gegenargument ist: Durch die Begrenzung bestehe die Gefahr, dass der Machthaber am Ende einer Amtszeit eventuell sein Amt missbraucht oder aus Eigennutz handelt, weil er nicht wiedergewählt werden kann. Sehen Sie dieses Problem nicht?

Nein. Wenn der Bundeskanzler sein Amt missbrauchen würde, dann müsste er zurücktreten oder man müsste ihn seines Amtes entheben, indem man ein konstruktives Misstrauensvotum auf den Weg bringt. Auch der Bundeskanzler kann nicht einfach Gesetze erlassen, sondern braucht eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Da wird das Checks-and-Balances-System nicht außer Kraft gesetzt.

Aber in Zeiten von Instabilität oder während Krisen, sollte das Volk dann nicht die Möglichkeiten haben, einen womöglich sehr beliebten Politiker erneut wählen zu können?

Das Argument ist natürlich ein valides, spricht aber gegen jede Form von Amtszeitbegrenzung. Wir haben uns in Deutschland daran gewöhnt, dass Bundeskanzler sehr lange Zeit im Amt sind. Diese Stabilität des deutschen politischen Systems ist ein Wert. Ein jährlicher Wechsel des Regierungschefs würde dem deutschen System auch nicht gut tun. Aber ein Mittelweg, bei dem man vielleicht nach acht oder zehn Jahren Tätigkeit an der Spitze der Bundesregierung sagt, ‚Jetzt ist genug‘, würde der politischen Kultur helfen. Es ist eine Stärke der Demokratie, dass in Krisenzeiten oder Zeiten besonderer Verantwortung Wechsel stattfinden. An der Amtsübergabe zwischen Angela Merkel* und Olaf Scholz in Mitten der Hochphase der Corona-Pandemie* konnte man das schön sehen.

Sie sagten acht oder zehn Jahre: Wären Sie also auch für eine Begrenzung, wenn es keine Verlängerung der Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre geben würde?

Nein. Der Bundestag diskutiert aus gutem Grund über eine Verlängerung auf fünf Jahre. Ich kann mir das aber definitiv nicht vorstellen, ohne dass der Bundestag eine Verkleinerung und eine Reform des Wahlrechts hinbekommt. Wenn das wiederum gelingt, dann müsste man eine Amtszeitbegrenzung des Bundeskanzlers auch an diese Wahlperiode anpassen. Natürlich muss man auch eine Lösung dafür finden, was mit angebrochenen Wahlperioden passiert. Aber bei all diesen Details: Fest steht, dass es momentan keine Einigung darüber gibt, dass wir eine Amtszeitbegrenzung wollen. Wir haben das als FDP vorgeschlagen, stehen dazu und würden uns freuen, wenn man sich noch ein bisschen kreativ Gedanken macht, wie man unser politisches System schlagkräftiger aufstellen könnte.

Eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag sehe ich momentan leider nicht.

Die Grünen hatten eine Prüfung dieses Schritts in ihr Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 geschrieben. Bei der SPD könnte es mehr Widerstände geben. Wie wollen Sie ihren Koalitionspartner überzeugen?

Wir werden in der Kommission darüber diskutieren, interessante Experten einladen und mal schauen, ob sie uns Argumente liefern, die vielleicht bei der SPD bisher nicht bekannt sind.

Aber Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Eventuell müssen Sie also auch Kollegen der Union überzeugen. Wie realistisch ist das alles denn?

Eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag sehe ich momentan leider nicht. Aber ich glaube, auch in der Union ist man über Diskussionen zur Weiterentwicklung des Grundgesetzes nicht grundsätzlich abgeneigt. Dennoch: Parteien, die den Bundeskanzler schon einmal gestellt haben, scheinen mir in dieser Frage eher skeptisch zu sein. Weil sie natürlich in Wahlkämpfen vom Amtsbonus eines Bundeskanzlers profitieren.

Was in den Wahlprogrammen der Ampel-Parteien zur Bundestagswahl 2021 stand SPD*: Bei den Sozialdemokraten kam das Wort „Amtszeitbegrenzung“ nicht vor. Grüne*: „Wir wollen die Rolle des Bundestages bei der Gesetzgebung ausbauen. Seine Arbeitsfähigkeit ist zu garantieren und zu stärken. Deshalb setzen wir uns für eine Wahlrechtsreform ein, die das Parlament deutlich verkleinert, unter anderem durch die Reduzierung von Wahlkreisen, die außerdem fair und verfassungsgemäß ist, und bei der jede Stimme gleich viel wert ist. Im Rahmen dieser Reform sollten unter anderem die Verlängerung der Legislaturperiode und die Amtszeitbegrenzung für das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers geprüft werden.“ FDP*: „Wir Freie Demokraten wollen die Amtszeit von Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern auf maximal zwei volle Wahlperioden beziehungsweise maximal zehn Jahre beschränken. Demokratie lebt auch vom Wechsel der verantwortlichen Persönlichkeiten. Ämter in einer Demokratie sollten deshalb grundsätzlich immer Ämter auf Zeit sein.“

Konstantin Kuhle: „Auch aus Sicht großer Parteien kann es sinnvoll sein, eine Amtszeitbegrenzung zu haben“

Die FDP ist bislang nicht in der Position gewesen, den Kanzler zu stellen. Wollen Sie mit dem Vorhaben also einfach die Macht der anderen beschränken?

Nein, wir wollen die Dynamik und die Entscheidungsfindung in der Demokratie stärken. Auch aus Sicht großer Parteien kann es sinnvoll sein, eine Amtszeitbegrenzung zu haben. Weil Szenarien denkbar sind, in denen eine ganze Partei so erschlagen ist von der Popularität und Präsenz einer einzelnen Persönlichkeit, dass sie gar keine andere Wahl hat, als diese Person immer und immer wieder für eine Amtszeit zu nominieren.

Das Interview führte Cindy Boden. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA