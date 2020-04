Deutschlandtrend gibt bereits Zustimmung: Ist Angela Merkel bereit für eine fünfte Amtszeit? 

Wer folgt auf Angela Merkel? Diese Frage wird die Politik spätestens nach der Corona-Krise wieder beschäftigen. Auch eine fünfte Amtszeit ist in solchen Zeiten denkbar.

Turbulente Zeiten wie die Corona-Pandemie * erfordern starke Politiker

* erfordern starke Politiker Die Kanzlerfrage ist in diesen Tagen jedoch in den Hintergrund gerückt

ist in diesen Tagen jedoch in den Hintergrund gerückt Kann die Krise Merkel eine f ünfte Amtsperiode abverlangen?

München - Die Corona-Krise verlangt von den meisten Politikern viel Einsatz. Es braucht in solchen Zeiten starke Persönlichkeiten, um einen bestmöglichen Weg für Gesellschaft und Wirtschaft aus dieser Situation zu finden. Diskussion um die NachfolgeAngela Merkels oder wie zuletzt die neue Spitze der CDU haben derzeit keinen Platz auf der Politik-Bühne.

Und genau diese Situation könnte noch länger anhalten. Die Suche nach einer Kanzlernachfolge wäre dann fehl am Platz oder sogar nicht mehr notwendig: Aufgrund der Krisenzeit und der Notsituation in ganz Europa könnte Angela Merkel* es vielleicht doch noch eine Weile im Kanzleramt aushalten. Eine fünfte Amtsperiode.

Kanzlerfrage: Macht Angela Merkel noch eine fünfte Amtsperiode?

Aktuell hätte sie den Zuspruch aus der Bevölkerung. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend vom 02. März ist Angela Merkel die beliebteste Politikerin und erhält einen Zuspruch von 64 Prozent. Das entspricht einem Zuwachs von elf Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat. Ihr höchster Wert in dieser Legislaturperiode. Auch der Zuspruch innerhalb der Parteien zu ihrem Krisenmanagement* sei sehr hoch.

Merkel erhält viel Lob für ihre Arbeit in der Krise. Im Volk aber auch in der Presse. Sie steht nach über 14 Jahren als Kanzlerin für Stabilität, ist erfahren und kann auf wertvolle Kontakte im In- und Ausland* setzen. Auch auf ihren Online-Kanälen wie Instagram tritt sie ruhig und souverän auf. Der CDU-Parteitag im Dezember könnte also durchaus nochmals auf die erfahrene Politikerin Merkel zurückgreifen - wenn sie es denn möchte. Allerdings gäbe es da einen weiteren Kandidaten.

Kanzlerfrage: Nachfolge durch Krisenmanagement entdeckt?

Auch Bayerns* CSU-Frontmann Markus Söder ist zurzeit hoch im Kurs. Anfang März fragte auch ein Meinungsforschungsinstitut die Deutschen nach dem derzeitigen Vertreter ihrer Interessen: Markus Söder war die Antwort. Er könnte ein möglicher Kanzlerkandidat sein, falls Angela Merkel aufgrund der Krise nicht doch eine weitere Periode im Amt anstreben sollte.

Das letzte Wort in dieser Debatte ist wohl noch lange nicht gesprochen. Es bleibt wohl auch abzuwarten, wie lange die Krise noch andauern wird und wie sich die Folgen zeigen werden. Kleinere Personal-Streitigkeiten gibt es aber wohl immer in den Führungsreihen Deutschlands.

