Kanzler Olaf Scholz sichert Ukraine Unterstützung zu – Kriegsgefahr bleibt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben im Marienpalast ein Statement zur Lage im Ukraine-Konflikt ab. © Kay Nietfeld/dpa

Wie nah steht Europa am Rande eines Kriegs? Die Lage im Ukraine-Konflikt ist weiter angespannt – Bundeskanzler Olaf Scholz bemüht sich derweil um eine friedliche Lösung der Krise.

Kiew – Es sind ernste Zeiten, in denen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Antrittsbesuche in der Ukraine und in Russland absolviert. Während viele westliche Nationen damit begonnen haben, ihre Botschaften in die westlichen Landesteile der Ukraine zu verlegen, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den vermeintlichen Tag des Überfalls durch russische Truppen kurzerhand zum Tag der Einheit erklärt. Die Ukrainer sollen an diesem Mittwoch im ganzen Land Flaggen hissen und um 10:00 Uhr Ortszeit die Hymne singen. Scholz bemüht sich derweil um eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt:

Auslöser der gegenwärtig angespannten Lage im Ukraine-Konflikt waren Informationen der US-Regierung, dass ein russischer Überfall auf die Ukraine unmittelbar bevorstehen würde. Als mögliches Datum wurde der 16. Februar genannt. Die russische Regierung um Präsident Wladimir Putin dementiert die Anschuldigungen. Dennoch: Seit Wochen werden an der Grenze zur Ukraine immer mehr Soldaten zusammengezogen. Zuletzt sorgte das großangelegte Militärmanöver Russlands gemeinsam mit Belarus für Aufsehen. Der Westen sieht in Wladimir Putins Säbelrasseln eine ernstzunehmende Bedrohung für den Frieden in Europa. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.