Düstere Prognose für Merkel - Internationale Presse schlägt Alarm

Man kann jetzt denken wie man will, aber eins ist klar, würde die AfD nicht die Oppositions-Arbeit im Bundestag fast alleine machen, dann wär Deutschland längst abgewickelt. Die Bundesregierung will Gesetze in nächtliche Geisterstunden am Parlament durchboxen, gut das die AfD das nicht durchgehen lässt. Die Regierung will uns Bürgern für dumm verkaufen und ohne die Wähler Legitimation im Parlament regieren. Das ist keine Demokratie mehr, das ist eine gefährliche Entwicklung im Land das von zwei Diktaturen regiert wurde.