Sie ist ihre heimliche Ratgeberin in der Corona-Krise - Wussten Sie, das Angela Merkel eine Schwester hat?

In ihrem letzten Jahr als Kanzlerin kommt es für Angela Merkel knüppeldick. Die Corona-Krise hält die Welt in Atem. Eine Familienangehörige hilft mit Rat und Tat.

Bundeskanzlerin Angela Merkel verfügt über zahlreiche politische Berater.

Aktuell gilt es, die Corona-Pandemie und andere politische Brandherde zu überstehen.

Dabei baut die CDU-Politikerin auf besondere Unterstützung.

Berlin – Die politische Laufbahn von Angela Merkel befindet sich in den letzten Zügen. Zumindest die in der allerersten Reihe. Ihr Amt als Bundeskanzlerin wird die 66-Jährige im September kommenden Jahres nach knapp 16 Jahren abgeben.

Ein gemächliches Austrudeln der eigenen Kanzlerschaft kann sich Merkel allerdings nicht leisten. Mit der Corona-Krise durchlebt die Christdemokratin vielmehr die wohl schwierigste Phase ihrer Zeit als Regierungschefin.

Um Deutschland durch die Corona-Pandemie zu bringen, muss Merkel derzeit zahlreiche Gespräche führen. Die CDU-Politikerin ringt mit Kollegen aus aller Welt sowie den verantwortlichen Landesregierungen in Deutschland um die richtigen Maßnahmen gegen das Coronavirus. Auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft verlangte Merkel alles ab. Ihr letztes Jahr im Kanzleramt hätte deutlich angenehmer sein können.

Angela Merkel: Schwester der Bundeskanzlerin als Ratgeberin in der Corona-Krise

Neben Politikern hat Merkel in jüngster Zeit auch mit einem anderen Berufsstand viel zu tun. Virologen beraten sie im Umgang mit Corona. Als gelernte Physikerin ist die Kanzlerin der Wissenschaft seit jeher zugeneigt. Neben den Expertenmeinungen der Wissenschaftler baut Merkel offenbar auch auf das Wort einer weiteren Person. Ihre Schwester Irene soll der Kanzlerin als Ratgeberin zur Seite stehen.

Wie der Spiegel etwa in seiner Chronik 2020 schreibt, fungiert Merkels Schwester als wichtige Bezugsperson der Kanzlerin. Die in Berlin lebende Ergotherapeutin hält sich aus der Öffentlichkeit raus - deutlich mehr noch als Merkels Ehemann Joachim Sauer. Während sich der Kanzlergatte zumindest sporadisch zeigt, ist über die Schwester der Regierungschefin nur sehr wenig bekannt.

Video: Angela Merkel zu Lockdown - Wir müssen das Notwendige tun!

Bundeskanzlerin Angela Merkel: Schwester Irene als Ratgeberin außerhalb der Politik-Szene

„Um im abgeschirmten Kanzleramt den Kontakt zur Realität nicht zu verlieren, redet sie häufig mit ihrer Schwester“, heißt es in der Spiegel-Chronik. Ein Umstand, der der Kanzlerin helfen dürfte, auch die Sorgen und Nöte der Menschen abseits des hektischen Politik-Betriebs besser zu verstehen.

Dazu passt auch ein Satz, den Merkel einst über ihre Schwester Irene gesagt haben soll. So sei diese „ihre Ratgeberin in Fragen, die nichts mit Politik zu tun haben“. Und so eine Person kann jedem Politiker gut zu Gesicht stehen. Denn wer nach einer ungeschönten Meinung aus der Mitte der Gesellschaft sucht, wird diese kaum durch Kollegen aus der Politik bekommen. (kh)