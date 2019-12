Merkel plötzlich von Bildfläche verschwunden - „Sah wirklich dramatisch aus“

Angela Merkel sollte bei einer Veranstaltung ein Grußwort halten. Als sie auf die Bühne steigen wollte, verschwand die Kanzlerin plötzlich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte bei einer Versammlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags eine Rede halten.

Bei dem Versuch auf die Bühne zu kommen strauchelte sie.

Das Publikum dachte erst, Merkel sei gestürzt.

Berlin - Bei der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) am Mittwochabend, den 27. November, in Berlin sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Grußwort halten. Bei der Veranstaltung in der Berliner Classic Remise eilte sie um kurz nach 19 Uhr Richtung Bühne. Dabei strauchelte sie und verschwand kurz von der Bildfläche.

Kanzlerin Merkel stürzt fast bei Versuch auf die Bühne zu kommen

Die Kanzlerin hatte die Treppe an der Bühne übersehen und versucht mit nur einem Schritt auf die fast einen Meter hohe Bühne zu kommen, das berichtet die Bild. Bei dem Versuch verlor sie das Gleichgewicht und musste sich mit mehreren Schritten wieder fangen. „Von hinten sah es wirklich dramatisch aus“, sagt ein Teilnehmer, der weiter hinten im Saal saß, dem Blatt.

Angela Merkel: „Von hinten sah es wirklich dramatisch aus“

Das Publikum dachte wohl, dass Merkel gestürzt sei. Kurz darauf stand sie unbeschadet auf dem Podest und scherzte am Rednerpult: „Ich habe dort links die Treppe übersehen. Auf dem Rückweg nehme ich lieber die Stufen.“ die Kanzlerin konnte ihre Rede ohne Probleme halten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, der bestätigte, dass sie über eine Stufe gestolpert war. Im Sommer hatte Merkel bei öffentlichen Auftritten häufig Zitteranfälle. Sie betonte aber, dass es ihr Gesundheitlich gut gehe.

#Merkel stumbles as she mounts stage at DIHK event, recovers. “I didn’t see the stairs; next time I’ll take them...” (she’s fine) pic.twitter.com/lUGiQ2v1L6 — Patrick Donahue (@patrickjdo) November 27, 2019

Merkel-Vorfall erinnert an Sturz von Peter Altmaier

Der Vorfall bei der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags erinnert an den Sturz von Wirtschaftsminister Peter Altmaier Ende Oktober. Der CDU-Politiker war bei dem Digitalgipfel in Dortmund nach seiner Rede von der Bühne gestürzt. Er hatte eine Stufe übersehen und stürzte auf sein Gesicht und zog sich dabei einen Nasenbeinbruch und eine Platzwunde am Kopf zu.

Zunächst lag er bewusstlos am Boden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile sind seine Wunden wieder verheilt. „Ich hatte großes Glück im Unglück, dass alles so glimpflich abgelaufen ist. Die Ärzte und Pfleger waren großartig“, erklärte der Wirtschaftsminister.

