Söder Kanzlerkandidat der Union? CSU-Chef punktet gegen Merz und Wüst - und bei AfD-Anhängern

Von: Momir Takac

Teilen

Markus Söder erteilte einer Kanzlerkandidatur für die Union eine Absage. Doch einer Umfrage zufolge hätte er gegen Friedrich Merz und Hendrik Wüst die besten Karten.

München/Berlin - Im Herbst dieses Jahres finden in Bayern Landtagswahlen statt. Markus Söder strebt eine weitere Amtszeit als Ministerpräsident an. Bayern sei seine Lebensaufgabe, hatte der CSU-Chef vor Kurzem in der ZDF-Sendung Markus Lanz gesagt.

Mit diesem Beisatz untermauerte Söder seine Absicht, in Bayern bleiben, und nach der Bundestagswahl 2025 nicht nach Berlin als möglicher Bundeskanzler wechseln zu wollen. Nur kurz davor hatte er Moderator Markus Lanz gesagt, dass er als Kanzlerkandidat der Union nicht zur Verfügung steht und CDU-Chef Friedrich Merz die besten Chancen hat.

Söder Kanzlerkandidat der Union? Bayerns Ministerpräsident hängt in Umfrage Merz und Wüst ab

Doch eine neue repräsentative Umfrage spricht eine andere Sprache. Eine Befragung von 1.000 Wahlberechtigten durch das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos ergab, dass Söder bei der K-Frage deutlich besser abschneidet als Merz und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, der ebenfalls als Kandidat der Union genannt wird.

Laut einer Umfrage hätte Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union gegen Friedrich Merz und Hendrik Wüst die besten Karten. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Während Markus Söder mit 23 Prozent noch am geeignetsten angesehen wird, kommt Merz nur auf elf Prozent. Etwas besser mit zwölf Prozent schneidet Wüst ab. Gleichwohl zeigt die Umfrage, dass 35 Prozent der Deutschen keinen der drei Kandidaten als Kanzlerkandidat für geeignet hält.

Söder, Merz oder Wüst Kanzlerkandidat der Union? CSU-Chef punktet bei AfD-Wählern

Auch unter den Unionswählern ist die Sache klar. Müssten sie zwischen Merz, Söder und Wüst wählen, erhielte der bayerische Ministerpräsident mit 43 Prozent den größten Zuspruch. Merz (22 Prozent) hätte nur halb so viele Sympathisanten, und Wüst (16 Prozent) gar noch weniger.

Deftig, fruchtig und süß: Die Mahlzeiten von Markus Söder in 17 Bildern Fotostrecke ansehen

Interessant stellt sich die Sache bei der Anhängerschaft der AfD dar. Unter ihnen bekäme Söder, der jüngst von der Grünen-Chefin Ricarda Lang attackiert wurde, verhältnismäßig großen Rückhalt. Ihn würden 28 Prozent als Kanzlerkandidat der Union bevorzugen. Merz käme nur auf neun Prozent, Wüst auf gerade einmal drei Prozent. (mt)