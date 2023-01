Kardinal Koch beklagt entstellende Mediendarstellung von Papst Benedikt XVI.

Über den verstorbenen Papst ragen viele Klischees, so der Kardinal. © IMAGO/Thomas Lohnes

Kurt Koch, der Schweizer Kurienkardinal, übt Kritik an der entstellenden Mediendarstellung des verstorbenen Papstes Benedikt XVI.

Rom - «Wer den wirklichen Menschen, Theologen, Priester, Bischof und Papst weder persönlich noch aus seinen Schriften gekannt hat, sondern auf das mediale Bild von ihm angewiesen gewesen ist, hat zum großen Teil die entstellenden Klischees über seine Person zur Kenntnis genommen, die in einzelnen Medien vor allem in deutschsprachigen Ländern vermittelt worden sind», sagte Koch in einem Interview mit der rechtskatholischen «Tagespost». Benedikt war zu seiner Zeit als Präfekt der römischen Glaubenskongregation oft als konservativer Hardliner eingestuft worden. Einzelne Medien bezeichneten ihn als «Großinquisitor», «Panzerkardinal» oder «Gottes Rottweiler».

Der Theologe Michael Seewald sagte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem «Kölner Stadt-Anzeiger», das Umfeld Benedikts habe auf Kritik an ihm oft dünnhäutig reagiert. «Es wird gerade an der Legende eines verkannten und von seinen Kritikern böswillig missverstandenen Kirchenlehrers gebastelt, der den Stürmen der Zeit getrotzt habe und deshalb umso heftiger von jenen, die dem Zeitgeist verfallen seien, angegriffen werde.» Das Werk eines Denkers werde jedoch letztlich dadurch gewürdigt, dass man sich kritisch mit ihm auseinandersetze und dadurch zeige, dass man ihn ernst nehme.

Anlässlich des Todes von Papst Benedikt XVI. hat Italiens Regierung Trauerbeflaggung angeordnet.

Am Donnerstag sollen an öffentlichen Gebäuden im ganzen Land die italienische und die europäische Flagge auf halbmast hängen, teilte der Amtssitz von Regierungschefin Giorgia Meloni am Mittwoch mit. An diesem Tag sind der Trauergottesdienst für den emeritierten Pontifex auf dem Petersplatz und die anschließende Beisetzung im Petersdom geplant.

Vorstehen wird der Messe der amtierende Papst Franziskus; Kardinal Giovanni Battista Re wird den Gottesdienst am Altar zelebrieren. Benedikt XVI. starb am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren in seiner langjährigen Residenz im Vatikan. (dpa)