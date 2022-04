Karfreitag in Rom: Ukrainer und Russen zusammen bei Kreuzweg

Teilen

Papst Franziskus © Max Rossi

Bei der traditionellen Prozession an Karfreitag möchte der Vatikan ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine setzen.

Rom - Bei einem Teil des Kreuzweges am Kolosseum sollen eine ukrainische und eine russische Familie gemeinsam das Kreuz tragen. Das gab der Heilige Stuhl am Montag bei der Veröffentlichung des Programms für die Andacht am Freitagabend bekannt. Die zwei Familien übernehmen demnach für die vorletzte der insgesamt 14 Stationen das Kreuz, das letzte Stück des Weges soll dann eine Familie von Migranten gehen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll der Kreuzweg am Karfreitag (21.15 Uhr) erstmals wieder als bewegende Feier öffentlich am Kolosseum in Rom zelebriert werden. Auch Papst Franziskus wird vor dem weltberühmten, antiken Bauwerk erwartet. Die katholische Kirche erinnert mit den 14 Stationen des Kreuzweges an die Leiden und den Tod Jesu.

Der Papst fordert seit dem Angriff Russlands ein Ende der Kämpfe in der Ukraine. An Palmsonntag forderte er eine Waffenruhe für die Osterzeit. (dpa)