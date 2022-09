Augenzwinkerndes Lauterbach-Foto mit Kubicki: „Ab jetzt trägt er auch draußen Maske“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, im Jahr 2021. Die beiden sind in der Corona-Politik oft Kontrahenten. © Florian Gaertner/photothek.de / Imago

Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundestagsvizepräsident Kubicki sind häufig gegensätzlicher Meinung. Auf einer Sommerparty konnten sie darüber offenbar selbst lachen.

Berlin - Am Dienstag feierte der Fernsehsender RTL eine Sommerparty auf dem Dach seines Hauptstadtstudios in Berlin. Mit dabei waren viele Politiker – darunter auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Der trug zunächst als einziger unter freiem Himmel eine Maske, konnte dann aber offenbar auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) überzeugen – zumindest für ein Foto. Brisant daran: Kubicki hatte zuletzt die Pläne zum neuen Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung kritisiert - dabei ging es auch um eine Maskenpflicht im Freien.

Kritik am Infektionsschutzgesetz: Insbesondere Maskenpflicht im Freien war Kubicki Dorn im Auge

An diesem Donnerstag soll der Bundestag die Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz für den Herbst beschließen. Schon während der Planungsphase hatte es Kritik an den Plänen gegeben, auch bei der FDP hatte sich Widerstand geregt. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) etwa sagte Anfang August, dass das Corona-Schutzkonzept von Lauterbach und Bundesfinanzminister Marco Buschmann (FDP) „noch einiger Überarbeitungen“ bedürfe. Insbesondere die geplanten Regelungen, die Maskenpflichten ermöglichen sollen, waren dem Bundestagsvize ein Dorn im Auge. Warum eine solche „im Freien verhängt werden kann, ist mir nicht klar“, sagte der stellvertretende FDP-Chef damals.

Er gehe davon aus, dass der Entwurf verändert werde. „Marco Buschmann weiß, dass die FDP-Fraktion sehr selbstbewusst ist.“ Kubickis Kritik galt nicht den Masken an sich, deren Einsatz er tatsächlich für wirksam hielt, sondern der staatlichen Anordnung einer Maskenpflicht. Er selbst habe sich nicht immer an alle Corona-Regeln gehalten, gab der FDP-Politiker einmal zu und erntete prompt Kritik. Der Bundestagsvize pochte immer wieder auf die „Eigenverantwortung der Menschen“. Auf Druck der FDP fiel nun etwa die Maskenpflicht in Flugzeugen.

Lauterbach und Kubicki mit Maske im Freien - FDP-Politiker kontert auf Facebook

Lauterbach und Kubicki vertraten in der Corona-Pandemie meist sehr gegensätzliche Standpunkte und warfen einander teils „Angstmacherei“ und „Polemik“ vor. Nun nahm Karl Lauterbach sich und Kubicki in einem Twitter-Beitrag offenbar auf die Schippe. „Ab jetzt trägt Wolfgang Kubicki auch draußen Maske“, schrieb der Bundesgesundheitsminister und postete zum Beweis ein Bild der beiden Politiker mit Maske im Freien. „Habe ihn gerade beim RTL-Fest überzeugen können“, so der SPD-Politiker weiter. Der Post bekam mit fast 10.000 Likes nach 21 Stunden auf Twitter viel Zustimmung, in den fast 5.000 Kommentaren gab es aber auch Kritik – vor allem an Kubicki für das Tragen der Maske.

Dass Kubicki im Verlauf der ganzen Sommerparty konsequent Maske im Freien trug, darf bezweifelt werden. Insbesondere sein eigenes Statement auf Facebook weist daraufhin. Dort teilte der FDP-Vize das gleiche Bild mit Lauterbach, allerdings mit einem anderen Text: „Ich habe heute Karl Lauterbach getroffen. Habe ihn überzeugt, dass Maskentragen nicht verboten ist, wenn man es will. Wir haben es probiert. Hat funktioniert. Ganz ohne Befehl von der Regierung.“