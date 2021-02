„Klima des Hasses“: Große Politiker-Debatte entbrennt nach Flicks Lauterbach-Kritik

In der deutschen Politik entbrennt eine Diskussion um Debattenkultur in der Corona-Krise. Mittendrin der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.

Berlin - Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach steht seit Beginn der Corona-Pandemie vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit. Der promovierte Mediziner und studierte Epidemiologe kann aufgrund seines beruflichen Werdegangs die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie so gut einschätzen, wie kaum ein zweiter Politiker. Die Schlüsse die Lauterbach aus seiner Einschätzung zieht, scheinen aber nicht allen zu gefallen und so muss sich der SPD-Politiker immer wieder konstruktive Kritik und wüste Beschimpfungen gleichermaßen gefallen lassen.

Karl Lauterbach: Wolfgang Kubicki stimmt Hansi Flick zu und kritisiert kontraproduktiven „Alarmismus“

Zuletzt sorgten die Aussagen von FC-Bayern-Trainer Hansi Flick für Aufsehen, der Lauterbach als „sogenannten Experten“ bezeichnete, der immer zu irgendetwas einen Kommentar abzugeben habe. Weiter forderte der 55-Jährigen, dass die Politiker eine Strategie entwickeln sollten, mit der man ein Licht am Ende des Tunnels sehen könne. Aussagen, die nicht nur in den sozialen Netzwerken Wellen schlugen, sondern auch unter Politikern eine Debatte auslösten.

So scheint unter anderem Wolfgang Kubicki (FDP) wenig Probleme mit den Äußerungen von Flick zu haben. Der 68-Jährige schloss sich sogar der Kritik des Bayern-Trainers an. „Auch ich halte den Alarmismus von Karl Lauterbach für kontraproduktiv“, sagte der Bundestagsvizepräsident gegenüber t-online. Kubicki warf dem SPD-Politiker vor, sich nicht damit zu beschäftigen „wie es gelingen kann, mit dem Virus zu leben.“ Ähnlich wie Hansi Flick fehlen dem FDP-Politiker die Perspektiven in Lauterbachs Aussagen. „Selbstverständlich brauchen wir bei der Bewältigung der Corona-Krise mehr Licht am Ende des Tunnels“, fordert der 68-Jährige.

Kevin Kühnert kritisiert Hansi Flick - trägt Mitverantwortung für „Klimas des Hasses“ um Karl Lauterbach

Auch der ehemalige Bundesvorsitzende der Jusos Kevin Kühnert hatte sich auf Twitter zu der Kritik des Bayern-Trainers geäußert, sich dabei aber eher auf die Seite seines Parteikollegen gestellt und Flicks Vorstoß scharf kritisiert. Wenn man dann „einfach unreflektiert draufhaut, sie als sogenannte Experten bezeichnet und in der Sache gar nicht begründet, wo der Widerspruch liegt, dann trägt man auch eine Mitverantwortung, dass so ein Klima des Hasses gesät wird“, so der 31-Jährige gegenüber dem SID.

Kühnert betonte weiterhin, dass er eine Entschuldigung des Bayern-Trainers gutheißen würde: „Deswegen würde ich mir wünschen, dass man diese Aussagen noch einmal überdenkt und sich auch bei Karl Lauterbach entschuldigt.“ Der 31-Jährige merkte weiterhin an, dass Karl Lauterbach und andere Politiker, Journalisten oder Wissenschaftler, die sich mit der Pandemie auseinandersetzten, in den vergangenen Wochen immer öfter Opfer von „Morddrohungen“ oder „Gewaltfantasien“ geworden seien. In Anbetracht dieser Umstände sprach Kühnert von einem „Klima des Hasses“.

Karl Lauterbach äußert sich zur Flick-Kritik - Kubicki sorgt sich um Debattenkultur

Kubicki hingegen äußerte sich kritisch über die „Unerbittlichkeit in der Debattenkultur“, die dem FDP-Politiker mittlerweile große Sorgen mache. Corona habe ein „dumpfes Schwarz-Weiß-Denken“ befördert, dass keine Differenzierungen mehr zulasse. Kubicki zu Folge sei dabei vor allem die Selbstbehauptung das oberste Ziel und weniger ein Versuch den besseren Weg zu finden.

Karl Lauterbach selbst äußerte sich bereits am Sonntag zu den Vorwürfen des Bayern-Trainers und betonte dabei die Wichtigkeit des Diskurses. „Wenn Hansi Flick anderer Meinung ist, soll er einfach seine Argumente bringen. Dafür muss er nicht Experte sein. Auch andere Argumente zählen“, so der SPD-Politiker. Lauterbach hatte auch eine Antwort auf die Frage, warum er so oft einen Kommentar abgeben würde. „‘Sogenannte Experten‘ äußern sich, weil Journalisten sie um Einschätzung bitten.“ (fd/SID)

Rubriklistenbild: © Kay Nietfeld