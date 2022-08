Karlsruhe: Weltkirchenkongress erstmals in Deutschland – Hoffnungen sind hoch

Zum ersten Mal findet die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Deutschland statt. © IMAGO/ARTIS - Uli Deck

Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) ist eine wichtige Veranstaltung der Christinnen und Christen der Welt, Veranstaltungsbeginn war diese Woche in Karlsruhe.

Karlsruhe - «Karlsruhe wird ein neuer Anfang sein», sagte ÖRK-Generalsekretärs Ioan Sauca. Die christliche Gemeinschaft müsse neu zusammenfinden und sich zu wichtigen gesellschaftlichen Themen positionieren. Als Beispiele nannte Sauca Klimagerechtigkeit, Rassismus und Hungersnot. «Menschen sterben», betonte er. Bischöfin Petra Bosse-Huber von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sagte: «Vielleicht gab es noch nie eine Zeit, in der wir die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen so gebraucht haben, wie diese.»

Mehr als 4000 Christen und Christinnen verschiedener Strömungen tagen bis 8. September in Karlsruhe. Der ÖRK versteht sich als Gemeinschaft von rund 350 Kirchen, die weltweit mehr als 580 Millionen Menschen vertreten. Die Vollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium des ÖRK. Sie findet zum ersten Mal in Deutschland statt. (dpa)