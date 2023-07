So viel Gebiet hat die Ukraine zurückerobert

Von: Christoph Gschoßmann

Die ukrainische Gegenoffensive geht langsamer voran als von Kiew erhofft. Dennoch machen die Truppen bei der Befreiung ihres Landes Fortschritte.

Bachmut – Die Gegenoffensive der Ukraine im Krieg gegen Aggressor Russland ist in vollem Gange. Das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) hat die Bewegungen der beiden Kriegsparteien seit dem 4. Juni analysiert.

Ukraine befreit Territorium von Russland

Die gute Nachricht für die Ukraine: Das ISW hat berechnet, dass die ukrainischen Streitkräfte seit Start der Gegenoffensive etwa 253 Quadratkilometer Territorium zurückerobert haben, was fast der gleichen Fläche entspricht, die in den letzten sechs Monaten die russischen Streitkräfte eingenommen hatten. Kiew hatte allerdings bereits zugegeben, dass der Vorstoß langsamer voranschreitet, als erwartet war. Experten verweisen hierbei auf die massive Verteidigungslinie Russlands entlang der Front von fast 1000 Kilometern.

Ein Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee feuert Raketen auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. © Roman Chop/dpa

Rund um Bachmut gibt es marginale Gewinne für Kiew, doch in Ost-Donezk und Südost-Saporischschja gibt es nur langsamen Fortschritt. In Novoseliwske gibt es dagegen sogar russische Fortschritte.

In Bachmut selbst, wo ein monatelanger Kampf immer noch anhält, hat sich zwischen 7. und 14. Juli kaum etwas getan, was Verschiebungen der Frontlinie betrifft. Kiew hatte gemeldet, es habe die Kontrolle über die „Hauptkommandohöhen“ rund um die Stadt übernommen. Auch der ukrainische Generalstab berichtete, dass die Truppen Kiews einen teilweisen Erfolg in der Richtung Bila Hora-Andrijiwka zwischen zehn und 16 Kilometer südwestlich von Bachmut erzielt hätten.

Ukraine bei Hrushevatyi „durchgebrochen“

In der südlichen Region Saporischschja zeigt die ISW-Karte am 7. Juli russische Streitkräfte, die Positionen in Pryyutne aufrechterhalten. Auf der jüngsten Karte am 14. Juli erkennt man, dass die ukrainischen Streitkräfte eine Hochburg nördlich von Robotyne erobert haben und bei Hrushevatyi „durchgebrochen“ seien, wie das Institut schreibt. Kiew verteidigt sich im Ukraine-Krieg seit mehr als 16 Monaten gegen die russische Invasion. (cgsc)