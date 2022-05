Kasachstan: Papst kündigt Besuch bei interreligiösem Kongress an

Papst Franziskus.jpg © VATICAN MEDIA / ipa-agency.net via IMAGO

Papst Franziskus plant im September die kasachische Hauptstadt Nur-Sultan zu besuchen.

Rom - Anlass ist ein interreligiöser Weltkongress, wie der Vatikan am Dienstag mitteilte. Eine Reise des Oberhauptes der katholischen Kirche in das zentralasiatische Land war bereits im April im Gespräch. Damals sprach der aus Argentinien stammende Franziskus mit dem kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew in einer Videoschalte. Der Heilige Stuhl bestätigte danach allerdings nicht, dass der Pontifex für das Treffen von Vertretern verschiedener Weltreligionen anreisen wolle. Geplant ist der Kongress für den 14. und 15. September.

Der Heilige Stuhl und Kasachstan blicken 2022 nach eigenen Angaben auf 30 Jahre diplomatischer Beziehungen zurück. Anfang Januar kam es in Kasachstan zu heftigen Unruhen, bei denen mehr als 200 Menschen ihr Leben verloren und die Regierung zeitweise Soldaten aus dem angrenzenden Russland zur Unterstützung holte. Auslöser waren zunächst gestiegene Treibstoffpreise weltweit, die später in Ausschreitungen gegen die Regierung umschlugen. (dpa)