Bei Urteil Atomschlag? Medwedew warnt Strafgerichtshof – „Bedrohung für Existenz der Menschheit“

Russlands Ex-Präsident Medwedew droht mit Atomwaffen - sollte gegen sein Land wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine ermittelt werden. Der News-Ticker.

Update vom 6. Juli, 21.15 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba hat vor dem G20-Außenministertreffen im indonesischen Bali ein Telefongespräch mit seinem amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken gehalten. Dies teilte Kuleba auf Twitter mit. In Bali wolle man sich auf die „russische Aggression“ konzentrieren und verhindern, „dass Russland Lügen verbreitet“. Kuleba bedankte sich für die militärische Hilfe der USA und verkündete, man habe Schritte koordiniert, um die Lieferung von schweren Waffen durch die USA und weiteren Partnern zu beschleunigen.

Ukraine-News: Selenskyj wirft Russland „Terrorismus-Akt“ vor

Update vom 6. Juli, 17.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich zu einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges. „Das ist kein militärischer Konflikt mehr, sondern ein offener Terrorismus-Akt seitens der Russischen Föderation“, wurde Selenskyj von der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian zitiert. Demnach verwies der ukrainische Staatschef auf die Konsequenzen des russischen Angriffskrieges für die Zivilbevölkerung. „Wie lange der Krieg dauern wird, hängt davon ab, ob die Russische Föderation verstehen wird, was sie getan hat und anfängt, unser Territorium zu verlassen“, so Selenskyj.

Allerdings glaube er nicht daran, dass Russland einfach davon zu überzeugen wär. Um den Krieg zu beenden, benötige es Druck gegen Russland in Form von Sanktionen und schnellen Waffenlieferungen, unterstrich Selenskyj. Ein Ende des Krieges hänge davon ab, „wie schnell wir Russland zum Nachdenken über Frieden bewegen können“. Der ukrainische Präsident fügte hinzu: „Wir glauben, dass sie nicht einmal angefangen haben, darüber nachzudenken. Sie fühlen die ernsten Konsequenzen der Sanktionen nicht.“ Es gebe immer noch „Verbündete“, die Russland helfen würden, sagte Selenskyj.

Ukraine-News: Erneut Atomwaffen-Drohung von Russland - „absurde Idee“

Update vom 6. Juli, 12.39 Uhr: Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat erneut mit Russlands Atomarsenal gedroht. Diesmal in Zusammenhang mit den Ermittlungen der Internationalen Strafgerichtshofs zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine.

„Die Idee, ein Land zu bestrafen, das über das größte Atomwaffenarsenal verfügt, ist an und für sich absurd“, schrieb Medwedew im Onlinedienst Telegram. Dadurch werde möglicherweise „eine Bedrohung für die Existenz der Menschheit“ geschaffen. Er warf den USA vor, Russland vor internationale Gerichte bringen zu wollen, obwohl Washington nie für seine eigenen Kriege bestraft worden sei.

Medwedew ist derzeit stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats in Russland. Von 2008 bis 2012 war er russischer Präsident, anschließend übernahm er bis 2020 den Posten des Ministerpräsidenten. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs greift Medwedew den Westen regelmäßig mit scharfen Worten an. Anfang Juni veröffentlichte er eine wütende Botschaft gegen angebliche Feinde Russlands, die er als „verkommene Menschen“ bezeichnete.

Russland bestreitet systematisch alle Übergriffe, die seinen Streitkräften in der Ukraine zur Last gelegt werden, darunter Angriffe auf Zivilisten, Massenhinrichtungen und Vergewaltigungen. Stattdessen beschuldigt Moskau die ukrainische Armee, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Medwedew hatte in seiner Präsidentschaft teils auch gute Beziehungen mit dem Westen gepflegt - just ein von ihm ausgehandeltes Grenzabkommen mit Norwegen scheint aktuell aber in Russland zur Disposition zu stehen.

Ukraine-News: Lawrow plant bilaterale Gespräche auf G20-Treffen

Update vom 6. Juli, 11.52 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow will sich am Rande eines Ministertreffens der G20-Staaten auf Bali mit mehreren anderen Außenministern zu bilateralen Gesprächen zusammensetzen. „Was die (bilateralen) Treffen angeht, so gab es bestimmte Anfragen. Es wird eine Reihe von Treffen geben“, sagte Lawrow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Um welche Staaten es sich dabei handelt, sagte er nicht.

Das Ministertreffen der G20-Runde aus wichtigen Industrie- und Schwellenländern beginnt an diesem Donnerstag. Aus Deutschland kommt Außenministerin Annalena Baerbock. US-Außenminister Antony Blinken hat ein Treffen mit Lawrow bereits als unzeitgemäß abgelehnt. Zahlreiche Politiker im Westen kritisieren Lawrows Teilnahme an dem G20-Treffen wegen des Ukraine-Kriegs.

Lawrow erklärte nun, er wisse nicht, ob es Versuche gegeben habe, seine Teilnahme zu unterbinden. „Wenn es diese Versuche gegeben hat, dann hat die indonesische Führung nicht darauf reagiert.“ Lawrows Aufenthalt gilt als Test für eine mögliche Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin am G20-Gipfel im Herbst, der ebenfalls auf Bali stattfindet. Mehrere G7-Staaten haben ihre Anwesenheit infrage gestellt, sollte Putin persönlich erscheinen. Möglich ist auch, dass der russische Präsident per Video zugeschaltet wird.

Ukraine-News: Von der Leyen warnt vor kompletten Gas-Stopp aus Russland - und kündigt europäischen Notfallplan an

Update vom 6. Juli, 11.20 Uhr: Die EU muss sich für den Fall wappnen, dass Wladimir Putin Europa das Gas aus Russland komplett abdreht, warnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Wir müssen uns auf weitere Unterbrechungen der Gasversorgung aus Russland vorbereiten, sogar auf eine vollständige Beendigung“, sagte sie im Europaparlament. Es sei klar, dass Putin Energie als Waffe nutze. Schon jetzt seien zwölf Mitgliedstaaten direkt von einem partiellen oder vollständigen Ausfall der Gasversorgung aus Russland betroffen.

Als Reaktion werde die EU-Kommission Mitte Juli einen europäischen Notfallplan vorlegen. Drehe Russland Europa das Pipeline-Gas vollständig ab, müssten die noch vorhandenen Gasströme dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt würden. „Wir müssen für europäische Solidarität sorgen. Und wir müssen den Binnenmarkt und die Lieferketten der Industrie schützen“, erklärte von der Leyen.

Die Bemühungen um neue Gaslieferanten trügen Früchte: Die nicht aus Russland kommenden Flüssigerdgas-Exporte nach Europa seien gegenüber 2021 um 75 Prozent gestiegen. Die Exporte von Flüssigerdgas aus den USA nach Europa hätten sich fast verdreifacht. Gleichzeitig sei der durchschnittliche monatliche Import von russischem Gas um 33 Prozent gesunken. „Wir machen also Fortschritte“, sagte von der Leyen.

Nach Kasachstans EU-Angebot: Russland kappt plötzlich Öl-Anbindung – aus Naturschutz-Gründen

Erstmeldung vom 6. Juli: Noworossijsk- In der Ex-Sowjet-Republik Kasachstan liegen riesige Ölvorkommen unter der Erde - aber für den Export nach Europa ist das Land auf seinen großen Nachbarn Russland angewiesen. Über das Terminal in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk fließen 80 Prozent des aus Kasachstan exportierten Öls: 67 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Ein russisches Gericht lässt das Terminal jetzt schließen – angeblich, weil Umweltauflagen nicht erfüllt wurden.

Zuletzt hatte Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew der EU angeboten, mehr Öl und Gas nach Europa zu liefern, um die Energiesicherheit des Kontinents trotz des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland zu gewährleisten. Kasachstan ist eigentlich enger Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin. Wegen des Kriegs gegen die Ukraine gibt es aber Unstimmigkeiten zwischen Russland und der Ex-Sowjetrepublik. Kasachstan hat unter anderem die Unabhängigkeit der von Moskau protegierten Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine nicht anerkannt.

Ukraine-News: Russland lässt Terminal für Öl-Export aus Kasachstan schließen

Das für den Export von kasachischem Öl bestimmtes Terminal im Schwarzen Meer muss auf Beschluss des Gerichts für 30 Tage seinen Betrieb einstellen. Begründet wurde der Stopp mit möglichen Umweltschäden, wie die Nachrichtenagentur Interfax in der Nacht zum Mittwoch (6. Juli) berichtete. Die Dokumentation des Notfallplans für die Beseitigung eventueller Ölunfälle sei unvollständig, heißt es offiziell.

Die Betreibergesellschaft Caspian Pipeline Consortium (CPC) sei „gezwungen, das Gerichtsurteil umzusetzen“, werde aber dagegen klagen, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Ursprünglich hatten die Behörden CPC bis zum 30. November Zeit gegeben, die Verstöße zu beseitigen. Doch in einer Gerichtsverhandlung am Dienstag forderte die regionale Transportaufsicht überraschend die Schließung des Terminals - und erhielt Recht. (dpa)