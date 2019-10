„Diese Urteile sind eine Schande“

Brennende Barrikaden in Barcelona: Die überwiegend friedlichen Demonstrationen in Katalonien werden von solchen Szenen überschattet. Demonstranten werfen Steine, Polizisten setzen Schlagstöcke ein – es gibt auch Verletzte.

Interview mit Kataloniens „Außenminister“ Alfred Bosch

von Marcus Mäckler schließen

Der Prozess erregte viel Aufsehen, in Spanien und weltweit. Am Montag verurteilte das Oberste Gericht in Madrid zwölf katalanische Separatistenführer zu teils langen Haftstrafen. Seither kommt es zu Protesten und Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizei.