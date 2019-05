Katarina Barley (SPD): Ehemann, Kinder und Privatleben der Spitzenkandidatin

Soll Europa etwa im Canon der Volksparteienpolitik immer noch so antisozial aufgestellt werden, dass es nicht für alle Europäer da ist?

Think Global, act local - Bremer against social fascism.

Es ist in diesen Zusammenhängen Auffällig und zutiefst bedenklich, ja sogar besonders empörend, wie erschütternd, dass keine einzige der Parteien, die ernsthaft wählbar wären, die Interessen der weltweit größten und besonders ungeschützten Minderheit, nämlich die der kinderlos alleinstehender Männer, ohne Familie und sonstige Verwandtschaft auf der Welt, dafür aber mit Behinderungen, in ihren Parteiprogrammen vertritt. Selbst zur bereits vierten Europawahl im dritten Jahrtausend ist es Volksparteien nicht gelungen, für das Wohl des gesamten deutschen Volkes einzustehen. Es bedarf deshalb dringend eines herkunftsverwurzelten, deutschstämmigen Vertreters in einer Spitzenfunktion im Europaparlament.

Unter der Berücksichtigung zweier Gesichtspunkte, nämlich zum einen dem, dass Deutschland die führende Industrienation mit dem europaweit meistgeneideten Sozial- und Rentensystemen ist und bleiben soll sowie dem, dass es weltweit unter den diesbezüglich ebenso sozialfaschistoid aufgestellten Industrienationen und Sozialstaaten, keine Minderheitenvertreter aus diesem Personenkreis unter den Spitzenbewerbern von Parteien für politische Spitzenämter in Staaten oder Staatenverbünden gibt, muss sich Politik in Deutschland zuallererst ändern. Schließlich ist die "Mütter- und Familienpolitik" als Alleinstellungsmerkmal ein Überbleibsel der Hirngespinste des geisteskranken Führers einer Nation, die während der NS-Zeit seinem Hirn entsprang, das die Welt unterjochen wollte.

Sich ausschließlich nur auf ein nur vermeintlich staatenerhaltenes Triebmittel in der Politik noch heute zu konzentrieren und damit die Vielfalt und das Überleben aller, auch außerfamiliärer Lebensformen, für sie sozial unverträglich einzuschränken, hat immer noch entsprechend zerstörerische Folgen in unserer unzeitgemäßen Politik hierzulande. Unter der parteiübergreifend gleichgeschalteten Politik im Frauen- und Familienwahn, leiden zusehends größere Bevölkerungsanteile nicht nur im Nachkriegsdeutschland. Dort aber leidet das Volk, insbesondere wegen seiner von gleicher rückschrittlicher Denkweisen, die schon vor über 80 Jahren die Wurzel der Ausgrenzung und der Diskriminierung waren, und noch heute die Politik dort antisozial prägen.

Insbesondere die Südosteuropäer aus Rumänien und Bulgarien sollen ja mit ihren Familien nach letzten europäischen Willensbekundungen besonders herzlich in unsere Sozial- und Rentensysteme aufgenommen werden. Und die Kanzlerin hat vor rund einem dreiviertel Jahr auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, kurz bevor sie das Zepter für die Parteiführung an die stetig in der Wählergunst unbeliebter werdende AKK abgab, eine Zuwanderungswelle in bislang noch nicht gekanntem Ausmaß aus afrikanischen Staaten prophezeit. Von dort kamen bislang überwiegend alleinstehende Männer.

Die Männer mit Behinderungen aus solchen Herkunftsländern sind zumeist nicht dabei. Eines ist für die Zukunft der Angehörigen der oben beschriebenen Minderheit in Deutschland also sicher, sie wird in Deutschland mit diesen politischen Verhältnissen, einen immer geringer werdenden Anteil an der Gesamtbevölkerung ausmachen, so dass der Schutzstatus "Behindert", für sie unter Umständen sogar zu einer Gefahr zu werden droht, nimmt die Zuwanderung gewisser Ethnien mit deutschem Pass in Behörden und in die Politik weiterhin zu, die schon jetzt Ausgrenzung und Diskriminierung dieser weltweit politisch untervertretenen Minderheit in der alltäglichen Praxis, scheinbar zu Recht, betreiben.