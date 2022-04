Interview: Vizepräsidentin Katarina Barley sieht Einigkeit der EU in Gefahr

Von: Pia Seitler

Katarina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, kritisiert den Ministerpräsidenten von Ungarn, Viktor Orbán. © Michael Kappeler/dpa

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley glaubt, dass Viktor Orbán „der EU wirklich schaden kann“.

Politische Beobachter und Journalisten berichten seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine von einer „neuen Geschlossenheit“ der Europäischen Union (EU). Wegen den Gräueltaten in der Ukraine stehen nun erstmals auch Sanktionen im Energiebereich im Raum. Je länger der Krieg in der Ukraine andauert, umso deutlicher bröckelt die Einigkeit der EU aber offenbar: Ungarn will russische Gaslieferungen auch in Rubel bezahlen. Ministerpräsident Orbán, der abermals die Wahl für sich entschieden hat, gilt seit langem als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putins. Ihm wird vorgeworfen, die Rechtsstaatlichkeit in seinem Land zu untergraben, weshalb die EU-Kommission mittels des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus Ungarn die Gelder kürzen will. Den Zeitpunkt findet die Vizepräsidentin Katarina Barley „sehr schlecht gewählt“. BuzzFeed News Deutschland hat mit Barley über die Korruption in Ungarn gesprochen, der die EU jetzt einen Riegel vorschieben will und wie Ungarn und Polen die Demokratie untergraben.

Bei BuzzFeed.de* lesen Sie das ganze Interview mit Katarina Barley über Orbáns Einflussmöglichkeiten als Vorposten Russlands und die gefährdete Einigkeit der EU.

*BuzzFeed.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.