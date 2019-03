Katharina Schulze: Hat die Grünen-Fraktionschefin einen Freund?

Katharina Schulze (33) ist Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag. Manche Wähler fragen sich: Hat sie einen Freund?

Sie ist die starke Frau der Grünen im bayerischen Landtag - und in der bayerischen Landespolitik. Mit ihr als Spitzenkandidatin holten die Grünen bei der Landtagswahl 2018 starke 17,6 Prozent. Somit ist Katharina Schulze die starke Frau der Opposition in Bayern. Sie gilt als einer der politischen Shooting-Stars im Freistaat.

Nur: Ministerpräsidentin kann die 33-jährige Katharina Schulze aber noch ein paar Jahre lang nicht werden: Dafür liegt die Altersgrenze in Bayern bei 40 Jahren.

Als Politikerin hat sie eine Blitzkarriere hingelegt: 2008 trat sie als Studentin (Politikwissenschaften und Interkulturelle Kommunikation) in die Grüne Jugend ein. Schon zwei Jahre später war sie Chefin der Grünen in München. 2013 wurde Katharina Schulze in den Bayerischen Landtag gewählt, seit 2017 ist sie Grünen-Fraktionschefin. Vor der Landtagswahl 2018 in Bayern wurde sie von der bayerischen Regionalgruppe im Verband der Redenschreiber deutscher Sprache (VRdS) zur besten Rednerin im Wahlkampf gekürt. Bei der Landtagswahl holte Katharina Schulze in ihrem Stimmkreis München-Milbertshofen mit 34,9 Prozent das Direktmandat

Keine Frage: Katharina Schulze bekommt derzeit viel Aufmerksamkeit.

Frage an Google: Hat Katharina Schulze einen Freund?

Obwohl sie auf ihrer Internet-Seite so einiges aus ihrem Privatleben verrät: Über ihren Beziehungsstatus hat Katharina Schulze bislang kein großes Aufheben gemacht. Dabei scheint dieses Thema viele Wähler zu interessieren, die die Suchmaschine Google nutzen.

+ Die Autocomplete-Funktion bei Google zeigt: Viele Google-Nutzer interessiert es, ob Katharina Schulze einen Freund, einen Partner oder eine Freundin hat. © Screenshot: Google

Folgt man der Autocomplete-Funktion von Google, die die Nutzern bereits bei der Worteingabe Vorschläge zu beliebten Suchbegriffen im Zusammenhang mit einem Keyword zeigt, dann wollen viele wissen, ob Katharina Schulze einen Freund, einen Partner oder eine Freundin hat.

Hat Katharina Schulze einen Freund? Diese Frage klammert sie aus

Aber will sie dazu überhaupt etwas verraten? In einem „Fragebogen“ auf ihrer Internet-Seite gibt sie einiges von der privaten Katharina Schulze preis. So erfährt man unter anderem, dass sie sich am besten am Ammersee entspannen kann, dass sie so viel Eis isst „wie ich will“ und dass sie mal gegen etwas gelaufen ist, weil sie auf ihr Handy schaute.

Auch in Porträts über Katharina Schulze, die sich vor der Landtagswahl häufen, ist wenig bis nichts über ihr Privatleben zu finden. Der Focus schreibt nur so viel: „Die 33-Jährige gestikuliert mitunter wild, redet schnell und viel, die Worte sprudeln regelrecht heraus aus ihr. Auch auf Facebook und Instagram ist sie aufgedreht. ‚Town Hall ist mein neues Lieblingsformat. Schnell, direkt und mit viel Interaktion! Love it!‘, postet sie nach einem Bürgertreffen. Ansonsten teilt sie gerne Bilder von sich, von der Natur, von Katzen, von Eiscreme. So, wie Schulze sich als Politikerin gibt, so ist sie auch als Privatperson, hört man von ehemaligen Weggefährten.“

Bleibt also festzuhalten: Die Frage, ob Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze einen Freund (oder eine Freundin) hat, bleibt offen. Zumindest hat sie sich noch mit keiner besseren Hälfte in der Öffentlichkeit präsentiert. Diesen Teil ihres Privatleben will sie wohl tatsächlich privat halten.

Übrigens: Eine weitere beliebte Suchanfrage bei Google lautet „Hat Ludwig Hartmann eine Frau oder Freundin?“. Der 40-Jährige ist neben Katharina Schulze der Grünen-Fraktionschef im bayerischen Landtag.