Plastik-Panne von Schulze, Özdemir in den Anden: Grüne kassieren Spott - zurecht?

Ein Tweet von Katharina Schulze bringt dem Grünen-Shootingstar nun mächtig Gegenwind ein. Es geht um eine Reise in die USA - und eine Erfrischung.

Update vom 5. Januar, 15.22 Uhr: Grünen-Chefin Katharina Schulze muss nach ihrem ökologisch bedenklichen Urlaubsfoto mit reichlich Spott leben. Als einer der Ersten meldete sich ausgerechnet Martin Hagen zu Wort - er war als FDP-Spitzenkandidat einer von Schulzes Konkurrenten im Landtagswahlkampf.

Auf einem Instagram-Schnappschuss stellte der Liberale Schulzes Foto nach. Allerdings in „Bayern (dahoam)“ statt in Kalifornien, und mit „Pfandflasche“ einer lokalen Brauerei statt Einwegbecher samt Plastiklöffel. Als knüppelharten Angriff wollte der Fraktionschef der Landtags-FDP das Posting aber offenbar nicht verstanden wissen. „Sorry @KathaSchulze, ich konnte nicht widerstehen ;-) Viel Spaß im Urlaub, haste dir verdient!“, überschrieb er seine Stichelei.

In eine ähnliche Lage wie Schulze war vor wenigen Tagen übrigens auch Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir geraten. Er hatte in den sozialen Medien ebenfalls ein Urlaubsfoto gepostet - aus dem südamerikanischen Gebirgsmassiv der Anden. Auch hier grätschte ein FDP-Mann dazwischen. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Lambsdorff betonte, er gönne Özdemir den Urlaub - noch schöner sei es aber, würden die Grünen „auch denen etwas gönnen, die es nicht in die Anden schaffen, sondern mit #Familie per #Auto nur zB an Nord- oder Ostsee wollen“, fand er.

Habe auf 4380 Metern Höhe über Neujahr mit Tochter & auf dem Pferderücken von nach auf den Spuren von San Martin die Anden überquert & Energie für das neue Jahr getankt.

Jetzt wieder Online: Wünsche allen ein gesundes, glückliches, friedliches & erfolgreiches #Jahr2019 pic.twitter.com/r1EHO9hzbT — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 2. Januar 2019

Özdemir konterte allerdings mit einem Seitenhieb auf die Diesel-Politik der FDP - und teilte einen Post eines Users, der auf die Familienbande des Grünen nach Argentinien hinwies.

Lieber Alex, früher hat FDP noch an die soziale Marktwirtschaft geglaubt, da haften bekanntlich Verursacher. Jetzt kämpft Ihr mit unappetitlichen Mitstreitern & falscher Propaganda für gestrigen Dieselruß, statt für moderne Mobilität für alle. Was hat Euch bloß so ruiniert? https://t.co/OOHOm4lH2F — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 3. Januar 2019

Plastik-Panne von Katharina Schulze: Wasser predigen, Wein trinken?

München - Eigentlich wollte Katharina Schulze das Jahr „richtig“ beginnen, so schrieb sie es zumindest am Mittwoch unter ihrem Instagram-Beitrag („Starting the year right“). Ihre Abonnenten reagierten allerdings mit einem Shitstorm! Denn die meisten sahen in dem Bild keinen Eisbecher im kalifornischen Sonnenschein, sondern: Langstreckenflug, Einwegbecher und Plastiklöffel (s. unten). Die Fraktionsvorsitzende der Grünen würde „Wasser predigen und Wein trinken“, heißt es in vielen der über 100 Kommentare.

+ Ein Instagram-Post von Katharina Schulze sorgt für Kritik: Die Grüne predigt Umweltbewusstsein, löffelt ihr Eis in Kalifornien aber mit einem Plastiklöffel. © dpa

„Da die Anderen die Hände in den Schoß legen, müssen wir die Welt retten“, verkündete Schulze auf ihrer Webseite. Dass sich Fliegen und Umweltschutz schlecht vertragen, müsste die Sprecherin des Bündnis „München gegen die Dritte Startbahn“ eigentlich wissen... Trotz ihrer selbstbewussten Antwort auf die Frage, ob das ein Plastiklöffel auf dem Bild sei, hat sie sich nicht aus der Affäre gezogen: „Habe gewettet, wie lange es dauert, bis es jemandem auffällt.“

Katharina Schulze: FDP-Rivale Martin Hagen postet Alternative

FDP-Fraktionschef Martin Hagen stichelt gegen Schulze mit einem Beitrag auf Twitter (siehe Bild oben): Statt des Eisbechers fotografiert er ein Helles vor einer bayerischen Landschaft - und stellte die Bilder mit den Worten „Sorry @KathaSchulze, ich konnte nicht widerstehen ;-)“ gegenüber.

Ob Katharina Schulze auf ihren Flug und ihren Eisbecher nicht besser verzichten müsste, hat eine große Diskussion ausgelöst. Fest dürfte zumindest stehen: Es war vielleicht nicht unbedingt geschickt, das zu posten...

Lesen Sie auch: Hackerangriff: Datenklau flog wegen Martin Schulz auf - auch Merkel betroffen

Kathrin Braun