„Noch kein Wumms“: Söder fordert langfristiges Konzept zu Entlastung bei Energiepreisen

Markus Söder © IMAGO/mufkinnphotos

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern) hat von der Bundesregierung ein langfristiges Konzept zur Entlastung bei den Energiepreisen gefordert.

München in Deutschland - "Das ist noch kein Wumms", sagte Söder am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München zu den bislang bekannt gewordenen Ideen. Die Vorschläge der Gaspreiskommission böten "viel Licht", aber es blieben viele Fragen offen.

Dafür machte Söder die Ampelkoalition in Berlin verantwortlich. Diese habe "seit Wochen keine klaren Konzepte", sagte er. Vor allem für den Mittelstand gebe es noch keine ausreichende Lösung. Statt einmaliger Zahlungen an Bürger brauche es eine "einheitliche, verstetigte Hilfe" - auch für diejenigen, die mit Öl oder Pellets heizten.

Söder kündigte an, dass die bayerische Förderbank LfA nun mit ihrem Kreditprogramm für kleinere und mittlere Unternehmen starten werde, die mithilfe von Krediten Liquiditätsengpässe überbrücken wollen. smb/cfm