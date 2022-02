Keine Flucht trotz Krieg: Hunderte Deutsche befinden sich noch in der Ukraine

Rief Deutsche zur Ausreise aus der Ukraine auf: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). © Markus Schreiber/dpa

Hunderte Deutsche sind noch in der Ukraine – trotz Krieg. Die Bundesregierung rief die Staatsbürger zur Vorsicht auf – und wappnet sich vor neuer Flüchtlingswelle.

Berlin – Der Krieg in der Ukraine könnte eine neue Flüchtlingskrise provozieren. Davor hat die Bundesregierung nach der Invasion Russlands in dem Land gewarnt. Zwar gehe man davon aus, dass die Flucht und Vertreibung zunächst innerhalb der Ukraine stattfinde, sagte Innenministerin Nancy Faeser der Nachrichtenagentur dpa. Doch man sei für alle Fälle gerüstet. Vor allem auf das EU-Nachbarland Polen könnte eine Flüchtlingswelle anrollen. Man habe deshalb der dortigen Regierung die volle Unterstützung zugesagt, betonte Faeser.



Am Donnerstag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Angriffsbefehl für die russischen Truppen gegeben. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verurteilte das Vorgehen scharf und rief alle deutschen Staatsbürger zur Ausreise aus dem Konfliktgebiet aus. Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes könnten sich noch sehr viele Deutsche in der Ukraine aufhalten. Mittlerweile wächst die Verzweiflung bei vielen Menschen, noch rechtzeitig aus dem Kriegsland herauszukommen.