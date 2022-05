Keine Garantie für Energiesicherheit: Ungarn hat Vorbehalte gegen Ölembargo gegen Russland

Victor Orban © IMAGO/Attila Volgyi /Xinhua

Die EU-Pläne für ein Ölembargo gegen Russland treffen in Ungarn auf Vorbehalte.

Budapest in Ungarn - Budapest sehe in dem von der EU-Kommission unterbreiteten Vorschlag keine Vorkehrungen, welche "Ungarns Energiesicherheit garantieren", kritisierte die Regierung in Budapest in einer am Mittwoch an die Nachrichtenagentur AFP übermittelten Stellungnahme. Auf die Nachfrage, ob dies eine direkte Ablehnung des Vorschlags bedeute, antwortete der Pressedienst der ungarischen Regierung zunächst nicht.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hatte nach seiner Wiederwahl Anfang April ein Veto gegen ein mögliches Öl- oder Gasembargo gegen Russland angekündigt. Das neue Sanktionspaket kann nur in Kraft treten, wenn alle Mitgliedstaaten zustimmen.



In dem von der EU-Kommission vorgelegten Sanktionsentwurf sind Ausnahmen von dem Ölembargo für Ungarn und die Slowakei vorgesehen. In dem AFP vorliegenden Text heißt es, wegen der großen Abhängigkeit beider Länder vom russischen Öl könne die jeweilige "zuständige nationale Behörde unter bestimmten Bedingungen für einen längeren Zeitraum eine Ausnahmeregelung von dem Verbot gewähren". Für bereits bestehende Ölliefer-Verträge mit Russland soll dies demnach bis Ende 2023 möglich sein. lob/dja

EU-Parlamentarier begrüßen Pläne zu Einfuhrverbot für russisches Öl



EU-Parlamentarier haben die Pläne der Europäischen Kommission zu einem Einfuhrverbot für Öl aus Russland begrüßt. "Wir Europäer müssen diesen Schritt gehen", sagte die Vizepräsidentin des Europarlaments, Nicola Beer (FDP), am Mittwoch in Straßburg. "Alleine der erhobene europäische Zeigefinger wird den russischen Angriffskrieg nicht beenden", fügte sie hinzu.



Auch die Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) begrüßte den Vorstoß der EU-Kommission für einen schrittweisen Importstopp für russisches Öl binnen sechs bis acht Monaten. Der Fraktionsvorsitzende Manfred Weber (CSU) lobte die vorgeschlagenen Sanktionen im Onlinedienst Twitter als "dringend notwendigen Schritt".

"Dass die Durchsetzung sechs Monate dauern soll und Schlupflöcher für Ungarn und die Slowakei nötig sind, macht das Paket deutlich schwächer", kritisierte der Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen auf Twitter. Der Vorschlag der Kommission sieht Ausnahmen für Ungarn und die Slowakei vor, weil die beiden EU-Länder hochgradig von russischen Öl-Lieferungen abhängig sind.



Mehrere Abgeordnete betonten die Auswirkungen des Krieges auf einkommensschwache EU-Bürger: Die spanische Sozialdemokratin Iratxe García Pérez bezeichnete es als "inakzeptabel, dass die großen Energiekonzerne" derzeit hohe Gewinne machten "und die Ärmsten den Krieg bezahlen."



"Es ist richtig, an der Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl zu arbeiten, deshalb aber Milliarden und Abermilliarden in den Rüstungssektor zu pumpen, halte ich für den falschen Weg", sagte der Ko-Fraktionschef der Linken im Europaparlament, Martin Schirdewan. mbn/lob