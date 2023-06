KI-Kampfdrohne eliminiert jeden, der sich einmischt – auch ihren Bediener

Eine US-Drohne vom Typ „Reaper“ in Nevada (Archivbild von 2009) © Paul Ridgeway/dpa

Bei einer Simulation der US-Luftwaffe wendet eine Künstliche Intelligenz (KI) „höchst unerwartete Strategien“ an.

London – Bei einer Simulation hat eine US-Kampfdrohne ihren Bediener getötet. Die von Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerte Waffe war eigentlich darauf trainiert worden, ihren Betreiber nicht anzugreifen. Das tat sie dennoch. Die Drohne nutzte „höchst unerwartete Strategien, um ihr Ziel zu erreichen“, berichtete Tucker Hamilton.

Hamilton ist Chef für KI-Tests bei der US-Luftwaffe. Über die Simulation sprach er nun bei einem Londoner Gipfel zur Luftwaffen-Zukunft und warnte eindringlich, beim Thema KI nicht das Thema Ethik zu vergessen.

Kampfdrohne eliminiert in Simulation ihren Betreiber: „Dürfen Ethik nicht vergessen“

Denn die Lehre aus dem Test: Die KI merkte, dass sie teils „Feinde“ erkannte, die sein Betreiber dennoch nicht getötet wissen wollte. „Aber die KI erreichte ‚Vorteile‘, wenn sie doch tötete“, zitiert ein Blogeintrag von dem Gipfel Hamilton. „Was ist also passiert? Die KI hat ihren Betreiber getötet. Sie hat ihren Betreiber getötet, weil er sie daran gehindert hat, ihr Ziel zu erreichen.“

„Hey, töte den Bediener nicht – das ist schlecht“, habe man der KI laut Hamilton beigebracht. „Wenn du das tust, verlierst du Punkte.“ Bei dem Test nun hat sie ihren Betreiber zumindest nicht direkt „eliminiert“ – aber den Tower zerstört, über den der Bediener mit ihr kommunizierte. Anschließend hatte sie freie Bahn.

KI in Waffensystemen – „Killerroboter“ oder größere „Rolle des Menschen“?

Bei der Sache kam keine reale Person zu Schaden. Das US-Militär hat sich der KI „verschrieben“ und kürzlich KI eingesetzt, um ein F-16-Kampfflugzeug zu steuern, berichtete der britische Guardian, der die KI-Simulation aufgriff. Die Zeitung kontaktierte für ihren Bericht die US-Luftwaffe und die Royal Aeronautical Society, erhielt bis zur Publikation aber keine Antwort auf Nachfragen.

Auf Merkur.de von IPPEN.MEDIA erschien kürzlich diese Analyse von KI in Waffensystemen. Autonome Waffensysteme (AWS), und damit der Einsatz von KI, sind längst Bestandteil moderner Armeen – auch der Bundeswehr. Doch Kritikern gelten die umgangssprachlich auch „Killerroboter“ genannten AWS als die Schreckgespenster künftiger Schlachtfelder.

Ein Militärexperte mahnte deshalb in dem Beitrag, sich die zentrale Frage zu stellen: „Wer oder was – Mensch oder Maschine – übernimmt was, wann und wo? Kurz: Der Fokus muss weg von Waffenkategorien und hin zur Rolle des Menschen.“ Security.Table hatte die Analyse zuerst im April 2023 veröffentlicht. (frs)