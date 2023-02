Schleswig-Holstein: Der dänische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen erhält deutsche Staatsbürgerschaft

Ehe Claus Ruhe Madsen die Urkunde erhält, soll er das Gelöbnis ablegen, mit dem er sich zur Werteordnung der Bundesrepublik bekennt..jpg © IMAGO/Petra Nowack

Am Wochenende wird der gebürtige Däne Claus Ruhe Madsen (parteilos) deutscher Staatsbürger.

Kiel - Madsen ist einer von vier Männern, die am Samstag in einer Feierstunde von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die Einbürgerungsurkunde erhalten, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Ehe der gebürtige Däne Madsen die Urkunde erhält, soll er das Gelöbnis ablegen, mit dem er sich zur Werteordnung der Bundesrepublik bekennt. (dpa)