Stoltenberg: Nato will Ukraine-Beitritt auf Gipfel im Juli diskutieren

Kiesewetter ruft zu rascheren Waffenlieferungen an die Ukraine auf

Roderich Kiesewetter © M. Popow/IMAGO

Roderich Kiesewetter, CDU-Verteidigungspolitiker, hat mehr Waffenlieferungen von den Unterstützerländern der Ukraine gefordert.

Berlin in Deutschland - „Bislang krankt die Strategie bei den Waffenlieferungen daran, dass zu wenig und zu langsam geliefert wird“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Donnerstag. Die Ukraine könne sich zwar verteidigen, größere Gebietsbefreiungen seien so aber nicht möglich. Das Land werde „in einen langwierigen Abnutzungskrieg gezwungen“.

„Deshalb muss in Ramstein endlich ein Strategiewechsel bei der Unterstützung erfolgen“, sagte Kiesewetter. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz treffen sich am Freitag die Verteidigungsminister der Ukraine-Unterstützerländer, um die weitere Militärhilfe für das Land abzustimmen.



Die Vertreter der Ukraine-Partner müssten sich „auf ein gemeinsames strategisches Ziel einigen“, das die vollständige Befreiung des ukrainischen Gebietes und die Wiederherstellung der Grenzen von 1991 beinhalte, forderte Kiesewetter. Die Ukraine-Partner müssten „die Furcht vor einer Niederlage Russlands endlich ablegen und die Ukraine so unterstützen, dass sie gewinnen kann“.

Konkret rief der CDU-Politiker zu umfassenden Waffenlieferungen auf. „Die Ukraine kann gewinnen, wenn sie endlich weitreichende Waffen mit bis zu 300 Kilometern Reichweite, die erforderliche Menge an Panzern, Artillerie und Kampfjets erhält, um die Luftherrschaft zu erringen und im Gefecht der verbundenen Waffen die Quantität der Russen mit Qualität ausgleicht“, sagte Kiesewetter den RND-Zeitungen.



In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass Deutschland der Ukraine ein zweites hochmodernes Luftabwehrsystem vom Typ Iris-T sowie das im Januar zugesagte Luftverteidigungssystem Patriot geliefert hat. Damit erfüllte Deutschland kurz vor dem Ramstein-Treffen wesentliche Zusagen bei Waffenlieferungen. sae/mt

Stoltenberg: Nato will Ukraine-Beitritt auf Gipfel im Juli diskutieren

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bei einem überraschenden Besuch in Kiew angekündigt, den Beitritt der Ukraine zum westlichen Militärbündnis beim Gipfel in Vilnius im Juli diskutieren zu wollen. „Die Zukunft der Ukraine ist in der euro-atlantischen Familie, die Zukunft der Ukraine ist in der Nato, alle Verbündeten sind sich da einig“, sagte Stoltenberg am Donnerstag. Das Thema werde während des Gipfels im Juli „oben auf der Agenda“ stehen.



Priorität der Militärallianz sei es sicherzustellen, dass die Ukraine sich im Krieg gegen Russland durchsetze, sagte der Nato-Chef während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser forderte seinerseits eine baldige Einladung seines Landes in die Nato. Angesichts der großen Unterstützung unter den Mitgliedsländern für einen ukrainischen Beitritt, sei es „Zeit, die entsprechende Entscheidung zu treffen“.



Selenskyj bat die Nato zudem, Kiew dabei zu helfen, den „Widerwillen“ einiger Mitgliedsstaaten zu überwinden, bestimmte Waffen an die Ukraine zu liefern. Dabei gehe es um Langstreckenwaffen, moderne Flugzeuge, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge, erläuterte Selenskyj. ma/jes