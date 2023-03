Bei Staatsbesuch in Kiew: Gepanzertes Auto von Estland-Außenminister fängt plötzlich Flammen

Von: Patrick Mayer

Estlands Außenminister: Urmas Reinsalu, hier bei einem Besuch im ukrainischen Lwiw Anfang März 2023. © IMAGO/Mykola Tys

Bei einem Staatsbesuch des estnischen Außenministers in Kiew kommt es mitten im Ukraine-Krieg zu einem Schreckmoment. Im Auto bricht ein Feuer aus. Es geht offenbar um Sekunden.

München/Kiew – Der Ukraine-Krieg bleibt omnipräsent: So attackieren die ukrainischen Streitkräfte die russischen Truppen auf der besetzten Krim verschärft mittels Drohnen. Für eine Gegenoffensive auf dem Land soll die ukrainische Armee von den USA nun schneller als gedacht Abrams-Kampfpanzer erhalten, während verschiedene Militärexperten die russische Frühjahrsoffensive schon vor dem Zusammenbruch wähnen.

Ukraine-News: Dienstwagen von estnischem Außenminister fängt in Kiew Feuer

Nachrichten ohne Ende. Jetzt kam es auch noch bei einem Staatsbesuch in Kiew zu einem Schreckmoment. Am Dienstagabend (21. März) brannte das gepanzerte Fahrzeug des estnischen Außenministers aus, mit welchem dieser durch die ukrainische Hauptstadt chauffiert wurde. Urmas Reinsalu, ein EU-Kollege von Annalena Baerbock (Grüne), die jüngst im serbischen TV beleidigt wurde, kam unverletzt und mit dem Schrecken davon.

Es ging aber wohl um Sekunden, wie Reinsalu nun höchstpersönlich erzählte. Denn: Das gepanzerte Fahrzeug, das ihn und den estnischen Botschafter Kaimo Kuusk beförderte, hatte plötzlich und unvermittelt Feuer gefangen.

„Ich saß dort mit Kaimo Kuusk auf dem Rücksitz, und auf einmal sagte Kaimo, dass irgendetwas rieche. Und dann brachen plötzlich hinter uns Flammen aus“, berichtete Reinsalu an diesem Donnerstag (23. März) auf der Regierungspressekonferenz in Tallinn.

Nur mit Mühe habe das Personal von außen die Türen öffnen können, die Heckklappe sei blockiert gewesen, erzählte er: „Zum Glück gingen die hinteren Türen schließlich auf, denn das Auto hätte sich in wenigen Sekunden in eine Gaskammer verwandelt.“ Verletzt wurde niemand. Zur mögliche Brandursache machte die estnische Regierung keine Angaben. Botschafter Kuusk soll einen neuen Dienstwagen erhalten, hieß es aus Tallinn.

Estland: Großer Unterstützer Kiews im Ukraine-Krieg

Estland gilt seit dem russischen Überfall auf die Ukraine (24. Februar 2022) als ein großer Unterstützer Kiews, gemessen an der Größe des Landes mit gerade einmal 1,3 Millionen Einwohnern. Zum Vergleich: München hat etwa 1,6 Millionen Einwohnern, Kiew rund 2,8 Millionen. Dennoch wurde der jüngste Wahlsieg von Premierministerin Kaja Kallas in Estland als negative Botschaft für Moskau gewertet, da die regierende Reformpartei umgehend klar machte, weiter stark an der Seite der Ukrainer zu stehen. (pm)