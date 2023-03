«Helden-Stadt»: Selenskyj besucht und würdigt Charkiw

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwoch die Großstadt Charkiw besucht. © IMAGO / ZUMA Wire

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war am Mittwoch zu Besuch in der Großstadt Charkiw im Nordosten des Landes und hat Bürgermeister Ihor Terechow die Insignien einer «Helden-Stadt der Ukraine» übergeben.

Kiew - Mit der Ehrung würdigte Selenskyj den Widerstand der Bewohner gegen russische Angriffe im Vorjahr. «Charkiw ist eine echte Helden-Stadt», sagte Selenskyj nach Angaben der Nachrichtenagentur Unian. «Dank der Bürger verteidigt diese schöne Stadt zusammen mit anderen Städten unsere Unabhängigkeit.»

Charkiw hatte gewissermaßen als Wellenbrecher die russische Angriffswalze im äußersten Osten der Ukraine in schweren und für beide Seiten verlustreichen Kämpfen gestoppt. Im Mai des Vorjahres wurden die russischen Verbände im Verlauf einer ukrainischen Gegenoffensive aus der unmittelbaren Nähe der Stadt verdrängt.

Während seines Besuchs verlieh der in Krywyj Rih geborene Selenskyj am Mittwoch eine Reihe von Orden an die Verteidiger der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Wenige Stunden zuvor hatte der ukrainische Staatschef in der Nähe der schwer umkämpften Stadt Bachmut Orden an die dortigen Verteidiger verteilt. (dpa)