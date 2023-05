Kiew: Kämpfe in und um das ostukrainische Bachmut flauen ab

Ein ukrainischer Soldat steht in einem Graben an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. © LIBKOS/AP

Russischen Einheiten würden weiter die von ihnen kontrollierten Stadtviertel von Bachmut nach ukrainischen Soldaten durchkämmen, heißt es aus Kiew. In den Vororten werde zudem weiter gekämpft.

Kiew/Bachmut - In und um die ostukrainische Stadt Bachmut haben die Kämpfe ukrainischen Angaben zufolge nachgelassen. „Unsere Truppen kontrollieren den südwestlichen Stadtrand im Stadtteil "Flugzeug"“, erklärte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Dienstag bei Telegram. Die russischen Einheiten würden weiter die von ihnen kontrollierten Stadtviertel nach ukrainischen Soldaten durchkämmen. Kämpfe gebe es weiter in den Vororten. Dort seien die russischen Truppen teils zur Verteidigung übergegangen. Die Ukrainer hätten dabei nördlich und südlich von Bachmut „unbedeutende“ Geländegewinne erzielt.

Die Ukraine wehrt seit knapp 15 Monaten eine russische Invasion ab. Russland hatte die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut am Samstag für komplett erobert erklärt. Die weitgehend zerstörte Stadt im Donezker Gebiet hatte vor dem Krieg über 70.000 Einwohner. Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen. dpa