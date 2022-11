Klitschko: Hälfte der Bürger in Kiew noch ohne Strom

Kiew arbeitet daran, die Stromversorgung nach den Raketenangriffen vor zwei Tagen wieder aufzubauen © Kyodo News / IMAGO

Raketenangriffe auf die Strom- und Wasserversorgung in der Ukraine haben die Hauptstadt Kiew schwer getroffen. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko hatte die Hälfte der Verbraucher am Freitagmorgen noch keinen Zugang zu Strom.

Kiew - Ein Drittel der Kiewer Häuser sei aber bereits wieder beheizt, teilte Klitschko im Nachrichtenkanal Telegram mit.

Nach Angaben der Militärverwaltung der Hauptstadt war die Wasserversorgung in Kiew inzwischen vollständig wiederhergestellt. Bei einigen Verbrauchern könne es noch zu niedrigem Wasserdruck kommen, hieß es. Die Wärmeversorgung in der Stadt werde ebenfalls wiederhergestellt. Notfallteams seien im Reparatureinsatz. Sobald sich das Stromnetz stabilisiert habe, werde auch das Mobilfunknetz in allen Bezirken Kiews wieder funktionieren.

Am Mittwoch war nach massiven russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur landesweit die Stromversorgung ausgefallen. Techniker reparierten rund um die Uhr zerstörte Netze.

Am Donnerstagabend konnte nach Angaben des Netzbetreibers Ukrenerho die Hälfte des Strombedarfs wieder gedeckt werden. Die meisten Wärme- und Wasserkraftwerke produzierten wieder Strom. Russland führt seit neun Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland und greift gezielt die Energieinfrastruktur an. (dpa)