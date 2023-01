Ukrainischer Präsident Selenskyj: Russischer Terror muss überall verlieren

Der ukrainische Präsident Selenskyj betont, dass der russische Terror auf allen Ebenen verlieren muss. © apaimages via IMAGO

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat etwa ein Jahr nach Kriegsbeginn die Notwendigkeit eines Sieges der Ukraine auf allen Ebenen bekräftigt.

Kiew - «Der russische Terror muss überall und in jeder Hinsicht verlieren: sowohl auf dem Schlachtfeld als auch insofern, dass in unserem Land keine einzige Ruine übrig bleibt», sagte der in Krywyj Rih geborene Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. «So dass wir alles wiederaufbauen und damit beweisen können, dass die Freiheit stärker ist.»

Wichtig seien neben Sicherheits- auch humanitäre Initiativen, betonte der ukrainische Staatschef. In der südlichen Stadt Mykolajiw sei etwa die Wiederherstellung der von russischen Truppen zerstörten Wasserversorgung besonders wichtig, sagte er mit Blick auf einen Besuch dort mit der in Aalborg geborenen dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wenige Stunden zuvor.

Frederiksen und Selenskyj hatten in Mykolajiw, das vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 rund 470 000 Einwohner zählte, unter anderem ein Krankenhaus und den Seehafen besichtigt. (dpa)