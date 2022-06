Kiew-Reise: Scholz angekommen, erste Zitate auf ukrainischem Boden - „Chance, dass Russland aufgibt“

Olaf Scholz ist mitten im Ukraine-Krieg zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Begleitet wird er von Emmanuel Macron und Mario Draghi. Der News-Ticker.

Update vom 16. Juni, 9.21 Uhr: „Ich bin als Bürgermeister glücklich und stolz, dass der deutsche Bundeskanzler zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten und dem italienischen Regierungschef unsere Stadt besucht“: Mit diesen Worten hat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko Scholz‘ Reise im Gespräch mit der Bild kommentiert.

„Das ist ein Zeichen großer Unterstützung in einer Zeit, in der es immer noch ein Risiko ist, Kiew zu besuchen, denn es können weiter jederzeit Raketen einschlagen“, fügte er hinzu. Nach den Worten von Klitschko hat der Besuch „vor allem große Symbolbedeutung und zeigt die Unterstützung für die Ukraine in Zeiten des Krieges“. Stabilität in Europa könne es nur dann geben, „wenn Putin diesen grausamen Krieg gegen unser Land endlich beendet“.

Kanzler Scholz in Kiew: Wollen Solidarität mit Ukraine demonstrieren

Update vom 16. Juni, 9.03 Uhr: Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine die weitere volle Unterstützung in ihrem Kampf gegen Russlands Angriff zugesichert. „Es ist wichtig, wenn jetzt die Regierungschefs der drei großen Länder, die schon bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dabei waren, nach Kiew fahren und in dieser ganz besonderen Situation des Krieges ihre Unterstützung für die Ukraine und die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine zeigen“, sagte der Bundeskanzler bei seiner Reise in einem Sonderzug nach Kiew. Scholz, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi begleitet wird, ist bereits in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen.

„Wir wollen aber nicht nur Solidarität demonstrieren, sondern auch versichern, dass die Hilfe, die wir organisieren, finanziell, humanitär, aber auch wenn es um Waffen geht, fortgesetzt werden wird“, ergänzte Scholz. Man werde die Unterstützung so lange fortsetzen, „wie das nötig ist für den Unabhängigkeitskampf der Ukraine“. Gleichzeitig werde man noch einmal klarstellen, dass die verhängten Sanktionen gegen Russland von großer Bedeutung seien. „Denn sie tragen dazu bei, dass die Chance besteht, dass Russland sein Vorhaben aufgibt und seine Truppen wieder zurückzieht. Denn das ist ja das Ziel“, unterstrich Scholz.

Von links: Mario Draghi, Olaf Scholz und Emmanuel Macron vor der Zugfahrt nach Kiew. © Filippo Attili/Imago

Olaf Scholz (SPD) in Kiew: Besucher in ukrainischer Hauptstadt eingetroffen

Update vom 16. Juni, 8.35 Uhr: Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi sind am Donnerstagmorgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Dort wollen sie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land sprechen und über den Wunsch der Ukraine, der Europäischen Union beizutreten.

Olaf Scholz (SPD) in Kiew: Drei Staatsführer sitzen im Zug

Update vom 16. Juni, 7.53 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind gemeinsam an Bord eines Sonderzuges auf dem Weg nach Kiew. Der Elysée-Palast bestätigte den Beginn der Reise.

Die Staats- und Regierungchefs hatten den Zug in Polen bestiegen und wurden am Donnerstagmorgen in Kiew in der Ukraine erwartet, wie die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtete. Laut dem ZDF waren die Staats- und Regierungschefs in der Nacht vom polnischen Rzeszow aus aufgebrochen.

Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi sitzen in einem Zug nach Kiew, um Wolodymyr Selenskyj zu besuchen. © Filippo Attili/EPA/dpa

Olaf Scholz (SPD) in Kiew: Wird ein Deal der Ukraine mit Russland erwartet?

Update vom 15. Juni, 21.15 Uhr: Vor dem Treffen der drei westeuropäischen Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Italien mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj steckt reichlich Brisanz.

So erklärte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron beim Besuch eines Nato-Stützpunktes in Rumänien: „Der ukrainische Präsident und seine Beamten werden mit Russland verhandeln müssen.“ Zuletzt lehnte Kiew Friedensgespräche mit Moskau ab. Selenskyj bekräftigte stattdessen in mehreren Interviews und Videoansprachen, dass die Ukraine, sein gesamtes Staatsgebiet wieder zurückerobern wolle. Inklusive der Krim, die 2014 verloren ging.

Laut „heute journal“ des ZDF vermuten die Ukraine, dass es Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi um einen „Grund-Deal“ gehe. Die drei größten EU-Mitgliedsländer wollen Kiew demnach zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch bewegen. Laut ZDF wäre die Ukraine aber nur im Falle einer „klaren Beitrittsperspektive für die EU“ sowie sicherheitspolitischen Garantien mit Blick auf Russland dazu bereit. Mit Spannung wird in dieser Gemengelage erwartet, was Kanzler zu einem möglichen Beitritt des vom Krieg gebeutelten Land in die Europäische Union sagt.

Im Fokus: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor seiner Ukraine-Reise. © IMAGO / Emmanuele Contini

Olaf Scholz (SPD) in der Ukraine: Der deutsche Regierungschef ist am Donnerstag vor Ort

Erstmeldung vom 15. Juni: München/Kiew - Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt hat Olaf Scholz (SPD) schon mal eingeladen: Vitali Klitschko würde dem Bundeskanzler gerne Kiew zeigen. Das erklärte der frühere Profi-Boxer im Gespräch mit dem ZDF kurz vor dem Besuch von Scholz in seinem vom Russland-Ukraine-Krieg gebeutelten Heimatland.

„Ich genieße es, meine Stadt zu zeigen und sie zu präsentieren. Wie schön die Stadt ist. Dass es eine echte europäische Stadt ist. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ich die Gelegenheit bekomme, dem Bundeskanzler die Stadt zu präsentieren“, sagte der frühere Box-Champions dem „heute journal“. Klitschko ist in Deutschland sehr bekannt, seine Familie lebt teils in Hamburg. Seit 2014 ist der frühere Box-Champion Bürgermeister der ukrainischen Metropole mit ihren rund 2,8 Millionen Einwohnern.

Kiew-Reise des Bundeskanzlers: Olaf Scholz reist gemeinsam mit Emmanuel Macron und Mario Draghi an

Scholz wird nicht alleine kommen, der Hanseate soll Erwartungen zufolge gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi anreisen. Zuvor erhöhte ein enger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj den Druck auf Scholz.

„Mit Versprechungen kann man nicht kämpfen, die helfen nicht auf dem Schlachtfeld. Wir wenden uns mit einer einfachen Philosophie an unsere Partner: Die Welt, wie sie vor dem Krieg war, wird es nicht mehr geben. Sie wird anders sein. Und wir können es uns nicht erlauben, den Krieg zu verlieren und territoriale Zugeständnisse zu machen“, erklärte Michajlo Podoljak im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel: „Wir können es uns nicht leisten, 100, 150 oder 200 Soldaten am Tag zu verlieren. Das ist ein bedrückendes Bild, und deshalb schauen wir mit Hoffnung auf unsere Partner.“

Politiker und Journalist Podoljak hält indes „wenig“ von Versuchen, über Gespräche auf Moskau-Machthaber Wladimir Putin einzuwirken. Sowohl Scholz als auch Macron hatten in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Kreml-Chef telefoniert und versucht, Putin zu beschwichtigen.

Kiew-Reise des Bundeskanzlers: Scholz und Macron wollen mit Selenskyj über Putin reden

„Ich bin nicht der Mensch, Macron und Scholz Ratschläge zu geben, aber diese Versuche sind so ineffektiv, dass viele Leute ins Zweifeln gekommen sind. Russland legt mittlerweile wieder ein maximal aggressives Verhalten an den Tag“, sagte er dem Spiegel und meinte: „Sie drohen allen: Mischt euch nicht ein, das ist unsere Angelegenheit, wir haben das Recht zu töten und Gebiete zu erobern. Da hat Reden keinen Sinn.“

Ob zwischen Scholz und Selenskyj auch derart Klartext gesprochen wird? Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklung zur Kiew-Reise des Bundeskanzlers hier im News-Ticker. (pm)