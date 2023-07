Pantsir-System unwirksam: Ukraine deckt kritische Schwachstelle in Russlands Verteidigung auf

Angriff auf Moskau

Die Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt Moskau haben eine Schwachstelle der russischen Verteidigung aufgedeckt. Es geht um die Pantsir-Luftabwehrsysteme.

Moskau – Der Ukraine-Krieg wird längst nicht mehr nur auf ukrainischem Territorium ausgetragen. Am Montag (24. Juli) haben ukrainische Drohnen wieder einmal die russische Hauptstadt Moskau angegriffen. Ukrainische Militärquellen sprachen von einer „Spezialoperation“, wobei die Drohnen in der Nähe des Verteidigungsministeriums eingeschlagen sind.

Angriff auf Moskau mit Drohnen: Pantsir-System scheitert

„Es ist ein Skandal, dass eine ukrainische Drohne fast in das Verteidigungsministerium geflogen ist“, sagte ein 70-jähriger russischer Anwohner nach dem Vorfall gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Tatsächlich ist es erstaunlich, dass ukrainische Drohnen ungestört bis nach Moskau gelangen und dort in der Nähe eines Ministeriums explodieren können. Dabei hatte das Ministerium von Wladimir Putins Verteidigungsminister Sergei Schoigu schon im Januar die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Damals zeigten Fotos und Videos, wie Luftverteidigungssysteme vom Typ Pantsir auf dem Dach des Verteidigungsministeriums stationiert wurden. Medienberichten zufolge wurde dies auf den Dächern weiterer, wichtiger Gebäude ebenfalls gemacht. Doch bei den jüngsten Angriffen scheiterten die Pantsir-Systeme und konnten die ukrainischen Drohnen nicht abschießen.

Moskau wird von ukrainischen Drohnen angegriffen: Pantsir schafft keinen Abschuss

Dies offenbart eine Schwachstelle der russischen Luftverteidigung in Moskau. Der Grund für diese Schwäche scheint eine falsche Entscheidung zu sein: Nämlich die, die Drohnen auf das Dach des Ministeriums zu stationieren anstatt auf die Straße. Nach Angaben des ukrainischen Luftwaffensprechers Juri Ignat schlugen die ukrainischen Drohnen nur in 300 Meter Entfernung vom Verteidigungsministerium in Moskau ein. Dennoch hätten es die Pantsir-Systeme nicht geschafft, die Drohnen zu zerstören.

Ignats Erklärung dazu: Die Pantsir-Systeme sind nur dazu fähig, auf Ziele zu schießen, die sich in der Luft über dem System befinden. Doch die Drohnen, mit denen die Ukraine Moskau angegriffen hat, fliegen tief und unterhalb der Pantsir-Systeme, die sich auf dem Dach des Ministeriums befinden. Die Pantsir-Luftabwehrsysteme seien dazu ausgelegt, „nach oben zu schießen“, so Ignat. „Daher sind solche Entscheidungen mehr oder weniger komisch“, ergänzte der Sprecher.

Düstere Vergangenheit des Pantsir-Systems: In Syrien und Libyen massenweise zerstört

Komplexere Systeme wie etwa die S-400 mögen zwar mehr Feuerkraft haben, doch die Pantsir-Systeme sind geeigneter für die Nutzung im Stadtraum. Das Kurzstreckensystem kann Hochgeschwindigkeitsraketen in einer Entfernung von bis zu sieben Kilometern und taktische Flugzeuge in einer Entfernung von bis zu 20 Kilometern ins Visier nehmen.

Das Pantsir-System wird von Russland zwar als ein sehr effektives System dargestellt, doch es wird von düsteren Erfahrungen aus Syrien und Libyen geplagt. In Syrien unterstützt Russland den Diktator Baschar al-Assad, wobei seine Truppen die russischen Luftabwehrsysteme einsetzen. Im Februar 2020 startete das türkische Militär, das die Rebellen unterstützt, eine groß angelegte Luftkampagne gegen das Assad-Regime und veröffentlichte Aufnahmen vom Abschuss von dutzenden Pantsir-Systemen durch türkische Drohnen.

Gleiches in Libyen: Dort kämpfte die Söldnerarmee Wagner auf der Seite des Generals Chalifa Haftar gegen die international anerkannte Regierung in der Hauptstadt Tripolis. Auch dort standen sich somit Russland und die Türkei gegenüber, wobei das türkische Militär zur Unterstützung der Tripolis-Regierung nach Libyen verlegt wurde. Türkische Drohnen schossen dutzende Pantsir-Systeme ab. Seither wird an der Effektivität des russischen Systems stark gezweifelt. (bb)