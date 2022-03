Ukraine-Russland-Verhandlungen gescheitert: Droht jetzt der Großangriff auf Kiew?

Von: Cindy Boden

Teilen

Russische Truppen setzen ihre Angriffe auf Kiew offenbar fort. Laut dem Bürgermeister gleicht die Hauptstadt der Ukraine einer Festung. Doch die Minister-Verhandlungen sorgten nicht für Ruhe.

Kiew - Die Hauptstadt eines jeden Landes ist besonders wichtig. Dort sitzt das Staatsoberhaupt. Auch im Ukraine-Krieg* kommt Kiew daher eine besondere Bedeutung zu: „Wenn Kiew fällt, fällt die Regierung. Es sei denn, sie kann sich ins Exil absetzen“, erklärte der ehemalige General Hans-Lothar Domröse im Interview mit der FAZ am Mittwoch (9. März). Wie lange Kiew noch durchhält oder ob die ukrainische Stadt überhaupt von den russischen Truppen eingenommen wird, ist unklar.

Es könnte zunehmend zu einer Einkesselung der Stadt kommen, aber auch eine Offensive von zwei Seiten ist denkbar. „Putin* will den Sturz Selenskyjs* möglichst schnell. Es könnte sein, dass er deshalb schon jetzt einen Zangenangriff befiehlt. Aber dabei würde er herbe Verluste in Kauf nehmen. Denn dabei müsste Putin mit Panzern und Soldaten in die Stadt eindringen, ohne auf ausgehungerte Verteidiger zu treffen. Und die Ukrainer werden sie aus jedem Kanaldeckel heraus abschießen“, meint Domröse.

Kiew im Krieg: „Die Ukraine wird sich nicht ergeben“

Denn die Ukrainer geben sich entschlossen - auch ihr Außenminister. „Die Ukraine hat sich nicht ergeben, ergibt sich nicht und wird sich nicht ergeben!“, sagte Dmytro Kuleba am Donnerstag (10. März) nach seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Doch der von ukrainischer Seite erhoffte Waffenstillstand kam bei den Verhandlungen nicht heraus. Nur ein Ergebnis konnte verbucht werden: die grundsätzliche Bereitschaft von beiden Seiten, sich weiter zu treffen.

Was bedeutet das jetzt für Kiew? Die Gefechte dürften erst einmal weiter gehen. Schon in der Nacht zu Donnerstag setzten die russischen Streitkräfte nach Angaben des ukrainischen Generalstabs ihre „offensive Operation“ zur Einkesselung der Hauptstadt fortgesetzt.

Ein zerstörter russischer Panzer steht nach Kämpfen auf einer Straße in der Nähe von Brovary, nördlich von Kiew (10. März 2022). © Felipe Dana/dpa

Kiew: Unzählige Menschen fliehen - „Hauptstadt ist in eine Festung verwandelt worden“

Zwar erklärte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Mittwoch, die russischen Truppen hätten nicht den Auftrag, „die aktuelle Regierung zu stürzen“ oder die „Eigenstaatlichkeit“ der Ukraine zu zerstören. Binnen weniger Tage hat sich die Frontlinie rund um die ukrainische Hauptstadt aber deutlich verschoben: Stand die russische Armee vor fünf Tagen noch rund hundert Kilometer nordöstlich von Kiew entfernt, näherten sie sich am Mittwoch der an Kiew grenzenden Stadt Browary, wie AFP-Reporter berichteten. Bewohner berichteten ihnen von sich intensivierenden Kämpfen in der Region. Der Kriegsverlauf in Karten zeigt, wie zwei Wochen Invasion die Ukraine heimsuchten.

Lesen Sie auch Bürgermeister Vitali Klitschko: Einer von zwei Bewohnern von Kiew hat die Stadt verlassen Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist nach Angaben des Bürgermeisters von Kiew die Hälfte der Einwohner aus der ukrainischen Hauptstadt geflohen. Bürgermeister Vitali Klitschko: Einer von zwei Bewohnern von Kiew hat die Stadt verlassen Ukraine-Konflikt: „Barbarischer Bombenangriff“ in Charkiw - Außenminister zeigt schlimmes Video Russland lässt im Ukraine-Konflikt nicht nach. In Charkiw soll es offenbar eine heftige Explosion gegeben haben. Das ukrainische Außenministerium veröffentlichte nun ein Video. Ukraine-Konflikt: „Barbarischer Bombenangriff“ in Charkiw - Außenminister zeigt schlimmes Video

Unzählige Menschen fliehen, suchen Schutz. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine* ist nach Angaben des Bürgermeisters von Kiew die Hälfte der Einwohner aus der ukrainischen Hauptstadt geflohen. „Nach unseren Informationen hat einer von zwei Bewohnern von Kiew die Stadt verlassen“, sagte Vitali Klitschko am Donnerstag im ukrainischen Fernsehen.

Klitschko: „Kiew ist in eine Festung“

„Jede Straße, jedes Gebäude, jeder Kontrollpunkt sind verstärkt worden“, sagte Klitschko weiter. „Kiew ist in eine Festung verwandelt worden.“ Nach Angaben des Bürgermeisters haben knapp zwei Millionen Bewohner der Hauptstadt die Flucht ergriffen; im Großraum Kiew lebten vor dem Krieg rund 3,5 Millionen Menschen. Und die Ukraine plant weitere Evakuierungen von Zivilisten - auch aus Kiew. (cibo/dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.