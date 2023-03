Umfrage: Frauentag soll als Feiertag bestehen bleiben

Teilen

Den Ergebnissen zufolge waren knapp 62 Prozent der über 2,1 Millionen Teilnehmer für eine Beibehaltung. .jpg © IMAGO/snapshot-photography/K.M.Krause

In einer Umfrage hält die Mehrheit der Ukrainer am zu Sowjetzeiten eingeführten Internationalen Frauentag als arbeitsfreien Feiertag fest.

Kiew - Den am Montag veröffentlichten Ergebnissen zufolge waren knapp 62 Prozent der über 2,1 Millionen Teilnehmer für eine Beibehaltung. Etwa ein Drittel votierte demnach für die Abschaffung des Feiertages. Die übrigen etwa fünf Prozent legten sich nicht fest. Die Befragung wurde in der staatlichen Service-App Dija durchgeführt und lief eine Woche.

Auf der Basis der Umfrageergebnisse reichte die Präsidentenpartei «Diener des Volkes» einen Gesetzentwurf ein, der den Internationalen Frauentag in «Internationaler Tag des Schutzes der Frauenrechte» umbenennt, aber weiter arbeitsfrei hält, teilte die Abgeordnete Maryna Bardina am Montag bei Facebook mit. Zugleich soll der 9. Mai als Tag des Sieges über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg abgeschafft werden. Stattdessen soll der am 8. Mai begangene Tag des Gedenkens und der Versöhnung arbeitsfreier Feiertag werden. Wann eine Abstimmung zu erwarten ist, stand zunächst noch nicht fest.

Seit dem russischen Überfall von vor etwas mehr als einem Jahr strebt die Ukraine verstärkt eine Lösung vom sowjetischen Erbe an. Insbesondere werden dabei Denkmäler aus Sowjetzeiten entfernt und Straßen und Plätze mit sowjetischem Bezug umbenannt. (dpa)